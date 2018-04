Éducation nationale : publication de la nouvelle grille indiciaire des travailleurs

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit a appelé, hier, les directeurs de l’Education à se réunir avec les partenaires sociaux au niveau local en vue d’expliquer les nouvelles mesures prises concernant la grille indiciaire des traitements et régime de rémunération des fonctionnaires et de leur faire part des renseignements indispensables en la matière. Cette demande intervient lors de sa réunion par visio-conférence au siège de son département ministériel, en présence de cadres de l’Administration centrale, avec les 50 directeurs d’Education de wilayas, accompagnés de Chefs de service des Ressources humaines, lors de laquelle des détails « précis» sur les mesures de promotion qui suivent l’application de la décision du président de la République concernant l’application du décret présidentiel n 14-266 du 28 septembre 2014, modifiant et complétant le décret présidentiel n 07-304 daté du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, indique un communiqué du ministère. Abordant les nouveautés qu’a connues le secteur au niveau socio-professionnel, la ministre a également fourni des explications sur l’importance des « répercussions positives» qui impacteront le bon fonctionnement des établissements d’éducation, en conférant «équilibre et cohérence à la grille salariale». Auparavant, le ministère de l’Education avait publié la nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération des corps spécifiques de l’Education nationale, en application de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«En application de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et dans le cadre de l’information de proximité, le ministère de l’Education nationale met à la disposition de tous les fonctionnaires une nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération des corps spécifiques de l’Education nationale, prévu dans le décret exécutif 08-315, modifié et complété par le décret exécutif n 12-240 du 29 mai 2012», a précisé le ministère. Le ministère a procédé également à la mise en £uvre du décret présidentiel n 14-266 du 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n 07-304 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Selon la nouvelle grille, les travailleurs du secteur bénéficieront de promotions qui concerneront l’ensemble des catégories, à savoir les enseignants des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) outre les fonctionnaires, conseillers de l’éducation, directeurs et inspecteurs. (APS)