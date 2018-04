Energies renouvelables : Transition progressive

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zahra Zerouati, a insisté à Biskra sur «la transition progressive vers l’utilisation des énergies renouvelables pour faire face aux défis environnementaux à impacts négatifs sur la santé». Il faut jeter les bases d’une économie verte pour affronter les défis de l’environnement ayant des impacts négatifs sur la santé et multiplier les efforts dans les domaines de l’environnement, l’éducation, la sensibilisation et la formation pour favoriser la prise de conscience sur le rapport de la santé à l’environnement, a affirmé la ministre dans son intervention à l’occasion du lancement des activités célébrant la Journée mondiale de la santé, en présence du ministre de la Santé.

Mme Zerouati a mis l’accent sur les investissements engagés par l’Etat dans le domaine de l’environnement en faveur d’un développement durable tels l’extension des espaces verts dont la superficie est passée de 80 millions m2 en 2014 à 224 millions m2 à fin 2017, la lutte contre la pollution au niveau des zones industrielles, la réduction des déchets, l’amélioration de la qualité de l’air dans les grandes villes et le développement de l’économie du recyclage.

Etant partenaires, les deux secteurs de l’environnement et de la santé ont jeté les premières bases d’une alliance commune pour renforcer les capacités nationales de gestion des risques environnementaux et leurs nuisances pour la santé, a indiqué Mme Zerouati.