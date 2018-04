Enseignement supérieur : La révision du système d’orientation, une nécessité

Le directeur de l’enseignement et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali, a évoqué, hier, la problématique de redoublement de la première année universitaire, imputant cet échec à la mauvaise orientation. S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, ce responsable a estimé que ce phénomène cause à l’Etat des dépenses et charges supplémentaires, d’autant plus que le coût de l’enseignement d’un étudiant est de 12 millions de dinars par an. M. Ghouali a précisé également que le taux de redoublement à la première année universitaire est relativement élevé par rapport aux autres pays. Ce taux est aussi plus élevé dans les écoles supérieures qu’au niveau des universités, ce qui nuit à l’Etat du fait que ce redoublement induit des charges supplémentaires. Ledit responsable souligne ainsi la nécessité de revoir le système d’orientation des étudiants de manière radicale.



Des portes ouvertes sur l’université au profit des futurs bacheliers



M. Ghouali a annoncé l’organisation de portes ouvertes au profit des candidats au baccalauréat au niveau de toutes les universités du pays.

Il a expliqué à ce propos que la direction de l’enseignement et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réalisé un sondage auprès des futurs bacheliers, qui a démontré que la grande majorité ignore tout du système d’enseignement supérieur ou du système d’orientation. Ils ignorent également les offres de formation proposées par l’enseignement supérieur, à l’exception des formations classiques telles que la médecine, la pharmacie et le droit. Et c’est dans ce contexte qu’intervient l’organisation de portes ouvertes, dans le but de faire connaître le système d’enseignement supérieur, les écoles supérieures avec leurs particularités, les écoles supérieures des enseignants ainsi que le système d’orientation qui définit le parcours professionnel de chaque étudiant. M. Ghouali a indiqué que les expériences précédentes ont démontré la courte durée entre l’annonce des résultats du Bac et l’inscription universitaire, ce qui met les bacheliers sous pression en matière de choix de filière. Le même intervenant a annoncé de nouvelles mesures pour les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers et d’autres mesures concernant les inscriptions aux œuvres sociales, notamment la bourse et le transport, qui seront révélées lors des portes ouvertes prévues les 11 et 12 avril en cours.



Une commission nationale pour revoir la cartographie des formations



Par ailleurs, M. Ghouali a indiqué que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, procédera aujourd’hui à l’installation d’une commission nationale chargée de la révision de la cartographie de la formation afin de l’adapter aux besoins des secteurs économiques. Il reconnaît que les formations disponibles actuellement ne répondent pas aux exigences de l’économie nationale, précisant que 55% des diplômés universitaires sont spécialisés en sciences humaines et sociales, alors que les diplômés des sciences techniques ne représentent que 45%. Le même responsable a expliqué que le département de l’Enseignement supérieur se dirige vers l’institutionnalisation de la relation entre l’université et le partenaire socioéconomique, en introduisant de nouvelles spécialités selon les métiers proposés par les opérateurs économiques. Il est également question d’abandonner les spécialités qui ne conviennent plus à l’heure actuelle et ne captent plus l’intérêt des étudiants.

Selon M. Ghouali, à l’exception du chiffre de 17,6%, qui représente le taux de chômage chez les diplômés universitaires et des écoles supérieures, la direction de l’enseignement et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur ne possède pas de chiffres précis sur les opportunités qu’offre le marché du travail aux diplômés universitaires ou les secteurs d’activité qui absorbent les demandes d’emploi de cette catégorie.

Salima Ettouahria