Centres d’accueil de la petite enfance : Revoir le cahier des charges

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait état, à Alger, d'un projet de révision du décret exécutif fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres d'accueil de la petite enfance en ce qui concerne le cahier des charges, en vue d'améliorer la performance de ces structures. Présidant l'ouverture d'une journée d'information à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, Mme Eddalia a précisé que le décret exécutif fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres d'accueil de la petite enfance sera réexaminé pour «revoir le cahier des charges et déterminer le profil des personnes qualifiées à ouvrir ces établissements en vue d'en améliorer la performance». Affirmant que les garderies et les jardins d'enfants «sont soumis à des contrôles périodiques et inopinés pour s'assurer de leur conformité au cahier des charges et s'enquérir des conditions de leur fonctionnement», la ministre a indiqué que «les mesures nécessaires sont prises lorsque des dépassements sont constatés et qu'ils peuvent aller jusqu'à la fermeture». A ce propos, la ministre a appelé les parents à signaler à la Direction de wilaya de l'Action sociale tout dépassement ou non-respect des conditions de travail par les établissements d'accueil de la petite enfance. Evoquant les efforts consentis par le secteur en termes de prestations sanitaires et psychologiques au profit des catégories vulnérables, Mme Eddalia a fait état de l'existence de 269 cellules de proximité de solidarité à travers le territoire national composées d'équipes pluridisciplinaires de 122 médecins, 240 psychologues, 248 sociologues et 220 assistants sociaux.

Ces cellules de proximité, relevant de l'Agence de développement social, interviennent même en zones isolées pour prendre en charge les préoccupations des citoyens en situation difficile ou nécessitant un accompagnement sanitaire, psychologique et social, a indiqué Mme Eddalia, ajoutant que le rôle du médecin au niveau de la cellule de proximité étant complémentaire à celui du médecin des services de santé. Dans ce cadre, la première responsable du secteur a affirmé que l'Agence de développement social contribue au renforcement des prestations de santé à travers plus de 158 cliniques de proximité, soulignant que l'Algérie a réalisé «un progrès notable en termes de suivi sanitaire et dans la majorité des indicateurs de santé à travers la politique nationale de santé (constructions de structures, formation des cadres médicaux et paramédicaux, généralisation des soins préventifs, vaccination, propreté de l'environnement, protection de la maternité et de l'enfance, santé scolaire et médecine du travail). Par ailleurs, la ministre a fait état «d'une baisse de 4% du taux de mortalité infantile de moins d'une année en 2016 par rapport à 2015». (APS)