Prise en charge sanitaire au Sud : amélioration palpable

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a assuré, à Biskra, que la prise en charge de la population des wilayas du Sud connaîtra «une amélioration palpable dans les prochains mois, grâce aux nouvelles structures en cours de réalisation dont les travaux affichent des taux avancés».

Dans une conférence de presse animée en marge du lancement dans cette wilaya des festivités de célébration de la Journée mondiale de la santé, le ministre a fait état d’un programme de développement des établissements hospitaliers du Sud du pays incluant l’ouverture de deux facultés des sciences médicales à Bechar et Laghouat et la réalisation de trois centres anti-cancers (CAC) à Adrar, Bechar et El Oued. Les travaux de réalisation de ces trois CAC sont à 95 % terminés et les équipements nécessaires ont été fournis et sont au stade des essais, a-t-il précisé.

Concernant la lutte contre la rougeole, M. Hasbellaoui a assuré que la situation «a été maîtrisée» et 500.000 personnes ont été vaccinées dans les wilayas touchées, dont El Oued, Ouargla et Biskra et l’opération de vaccination y est encore poursuivie. La propagation de cette maladie a été favorisée par l’abstinence pour ce vaccin, a considéré le ministre, en relevant que les cas de rougeole existent dans tous les pays du monde.

De son côté, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zahra Zerouati, qui accompagnait le ministre de la Santé, a affirmé que l’on ne pouvait pas parler de santé sans l’amélioration du cadre de vie, ajoutant que son département déployait dans ce sens de multiples efforts incluant l’extension des espaces verts et la prise en charge des déchets hospitaliers.

Le ministre a présidé en compagnie de la ministre de l’Environnement l’ouverture des activités célébrant la Journée mondiale de la santé au centre de recherche scientifique et technique en zones arides.