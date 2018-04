Restauration de la Mosquée Ketchaoua : Un haut lieu où se mêlent culte et histoire

Témoin de plus de quatre siècles des relations historiques entre l’Algérie et la Turquie, la mosquée Ketchaoua, qui est considérée de par son riche passé parsemé d’anecdotes et de changements qui auront bouleversé, au rythme des conquêtes, les habitudes et us et coutumes des Algérois qui lui vouent un culte qui ne date pas d’aujourd’hui, a enfin retrouvé sa beauté et celle de la Casbah après des années de travaux de restauration.



Considérée comme un monument incontournable de l’histoire de la basse Casbah, la majestueuse mosquée Ketchaoua : "Djamaâ Ketchaoua", était fermée depuis 2008, abîmée notamment par un séisme cinq ans auparavant qui l’avait ébranlée dans ses fondements. Autrefois haut lieu de brassage de cultures, ce lieu de culte a dû passer d’un usage à un autre au gré des propriétaires, c’est ce qui fait du reste sa richesse patrimoniale d’autant que ce superbe édifice religieux d’une architecture singulière était très fréquenté de par sa proximité avec l’ex-rue de la Lyre, un espace de rencontres où avaient lieu les échanges commerciaux et où affluaient les populations, en dehors de celles citadines, des quatre coins du pays.

Après trente-sept mois de travaux de restauration, gracieusement pris en charge par le gouvernement turc, l’on attendait impatiemment sa réouverture. La mosquée possède une longue histoire qui lorsque qu’on désire se documenter, donne dans ses archives de précieuses informations et de souvenirs qui peuplent encore la mémoire collective : ainsi, il faut savoir que la première mosquée Ketchaoua d’Alger a été bâtie par la tribu des Rebaï en 1461, auprès de l’emplacement d’une source, au lieu-dit «Le plateau des chèvres», d’où son nom en langue turque. Un bâtiment plus important a été construit vers 1613 sous le gouvernement de la Régence ottomane. Elle a été de nouveau reconstruite en 1794 sous le gouvernement de Hassan Pacha2. Son architecture est inspirée des mosquées construites en Turquie dans le style byzantin. Elle fut convertie en église catholique en décembre 1832, dès la fin de la conquête de l'Algérie par la France et devint la cathédrale Saint-Philippe. Il y eut prise de force de cette mosquée par les troupes armées françaises en 1831. Les réclamations et la résistance de la population d'Alger face à la réquisition de cette mosquée, décidée en 1831 par Savary, duc de Rovigo, n'obtinrent pas gain de cause.

La mosquée Ketchaoua représentait pour la population d'Alger le plus important lieu de culte musulman de la ville. Invoquant ses droits protégés par la Convention du 4 juillet 1830, signée par de Bourmont lors de la prise d'Alger, la population a refusé jusqu'à la dernière minute de donner son accord pour la réquisition de l'édifice.

A partir de 1844, des remaniements pour l'adapter à son usage d'église catholique ont fait disparaître le minaret de style maghrébin à section carrée d'origine, construit les deux tours de la façade, et un chœur dans le prolongement de la salle de prières. Elle est redevenue mosquée en 1962, au recouvrement de l'indépendance. Le retour au culte musulman fut un évènement populaire. L'orgue installé en 1929, en cours de démontage, fut détruit au cours de la cérémonie.

Édifice surprenant par le mélange des styles romano-byzantin et turco-arabe, la mosquée Ketchaoua fut au centre d’un quartier animé entre la citadelle et la rade d’Alger. Témoin et mémoire de l’histoire d’Alger, elle raconte les frères Barberousse, les deys ottomans, puis la période coloniale qui la voua au culte chrétien dès 1832, et enfin son retour à l’islam après l’indépendance de l’Algérie. La mosquée Ketchaoua a été classée monument historique par l'administration française en 1886. Elle fait partie du site de la Casbah d'Alger, inscrite à l'inventaire du patrimoine mondial de l’Unesco.

Sihem Oubraham