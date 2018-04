Nouvelle station métro de la Place des Martyrs : La station-musée

Unique en son genre, la station de la place des Martyrs du métro d’Alger est très spéciale. En effet, son emplacement est situé sur une zone à fort potentiel archéologique à proximité immédiate de la ville antique d’Icosium, ancien comptoir punique dont la localisation supposée se trouve sous le quartier de la Marine.

Cité autonome de Mauré, la ville passera sous l’autorité du royaume de Juba II, avant son annexion par Rome vers l’an 40 après J.-C., c’est ce qui fait la particularité de cette station qui devrait comprendre des espaces dédiés au transport, en sus d’un musée qui raconte 2.000 ans de l’histoire de la ville d’Alger.

Le métro se trouve à 34 mètres sous terre et ses fondements ont été érigés à la place de l'hôtel de la Régence. Ses concepteurs ont pris en considération "les caractéristiques de la zone urbaine" en initiant "des mesures techniques contre les vibrations".

Aussi, «la station métro de la place des Martyrs revêt un intérêt particulier au regard des fouilles et des vestiges archéologiques ayant été trouvés dans cette zone, d’où l’idée d’en faire une Station-Musée», avait déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. Et d’ajouter que ladite station «devrait susciter un engouement particulier chez les voyageurs de par à son cachet culturel». Le ministre a souligné que «l’exploitation de ce patrimoine se fera en coordination avec le ministère de la Culture».

