Entretien , Aomar Hadbi, Directeur général du Métro d’Alger : L’extension vers l’ouest d’Alger est déjà étudiée

EM : M. Hedbi, depuis la mise en service du métro d’Alger combien de voyageurs ont été transportés et quelle est la moyenne quotidienne ?

Je vous dirais avec fierté, qu’à ce jour, le métro d’Alger a transporté plus de 120 millions de personnes depuis sa mise en service le 1er novembre 2011, alors que la fréquentation quotidienne a sensiblement évolué et tourne aujourd’hui autour de 40.000 voyageurs par jour depuis la mise en service de ce moyen de transport en novembre 2011. Depuis juin 2012, date de lancement de la première ligne de tramway à la station des Fusillés en assurant la correspondance tramway et métro, la moyenne de fréquentation par jour est de 70.000 voyageurs. Et depuis la mise en service de l’extension Hai El Badr-El Harrach, en juin 2015, 110.000 personnes prennent le métro. D’après nos dernières estimations, le trafic journalier atteindra les 200.000 voyageurs, avec la mise en service aujourd’hui des extensions Hai el Badr - Ain Naadja - place des Martyrs - Tafourah - Grand Poste.



Vous avez annoncé, lors de la célébration du 5e anniversaire de la mise en service du métro d’Alger, que la gestion de l’entreprise sera totalement algérienne au courant de cette année. Quand est-il de cette déclaration ?

L’exploitation et la maintenance de métro d’Alger est confiée par le biais d’un contrat commercial à un opérateur mondialement connu : RATP. Ce contrat arrivera à son terme l’année prochaine, en novembre 2019. Par contre, le fait positif à souligner consiste en le nombre d’employés (800 personnes) avec une majorité algérienne (pas moins de 95%).



Au vu des projets engagés dans ce domaine, quand est-il de la stratégie mise en place à même d’assurer une meilleure rentabilité pour l’entreprise ?

Tout d’abord, il faut souligner que le métro est un service public et que comme partout dans le monde n’est pas vraiment rentable. On pourrait prendre pour exemple le métro de Paris qui est subventionné par l’Etat français à hauteur de 60%, au même titre que le métro d’Algérie qui est subventionné par les pouvoirs publics, néanmoins pour ce qui concerne le Métro d’Alger les recettes couvrent 60% des charges.



Sur le plan de la formation existe-t-il une réflexion ou même un programme de développement de la ressource humaine pour assurer une meilleure prestation, notamment dans le domaine de la sécurisation des lignes ?

Il faut dire que la ressource humaine constitue l’épine dorsale de toute entreprise économique et la formation accentue la compétence et la qualification, de ce fait, la formation dans le domaine du métro et du tramway est assurée de manière continue pour approfondir leur connaissance et plus de professionnalisme. Actuellement l’institut de formation de la SETRAM (exploitant du Tramway) assure les formations et les recyclages pour tout le personnel technique (agent de conduite, régulateur agents de maîtrise).



La mise en service du Métro d’Alger, du côté est de la capitale, a été d’un grand apport pour la population. Est-il dans vos prévisions de procéder à une extension vers le côté ouest, voire dans tout Alger ?

Effectivement, au départ du projet, il était question de l’extension du Métro d’Alger vers la région ouest de la capitale. Le projet en question est déjà étudié pour voir la faisabilité de cet énorme projet national, celui de la ligne Place des Martyrs vers Draria, sur une distance globale de 22 kilomètres composée de 25 stations. La ligne de l’ouest d’Alger débute de la Place des Martyrs vers Chevalley sur une distance de 8 km, et 8 stations. Une deuxième ligne, reliant Chevalley-Delly-Brahim-Cheraga-Achour-Draria d’une longueur de 14 km et 17 stations achèvera le projet. En sus de tout cela, on étudie en même temps la possibilité de réaliser un métro aérien qui relirait la nouvelle gare centrale de Ben-Aknoun, vers la commune d’Ain Benian. Le démarrage des projets reste tributaire des disponibilités financières.



A la réception du nouvel aéroport en cours de réalisation, est-il possible d’avoir une idée sur la mise en service de la ligne en question ?

La mise en service de l’extension de la station de la commune d’El Harrach vers l’aéroport international Houari-Boumediène est d’une longueur de 9 km, avec une ligne composée de 9 stations dont l’entrée en service est prévue pour 2021. Actuellement le génie civil a atteint un taux d’avancement de 40%.



Pouvez-vous nous dire à quelle hauteur la tarification de la billetterie est subventionnée par les pouvoirs publics ?

Les tarifs du Métro et Tramway sont subventionnés par le fonds de soutien aux tarifs des transports publics actuellement le taux de couverture des charges par les recettes est de 55% pour le métro (45% subvention) et 40% pour le tramway (60% subvention). Le tarif du billet restera inchangeable. L’Etat offre une subvention de 2 millions de DA par jour à l’Entreprise du Métro d’Alger.



S’agissant du tramway, l’Entreprise prévoit-elle le lancement d’autres lignes dans d’autres wilayas et celle d’Alger sera-t-elle renfoncée ?

Pour ce qui est du programme tramway, il y a lieu de noter ce qui suit :

• Tramway Ouargla : mis en service mars 2018 ;

• Tramway Sétif : mis en service mai 2018 ;

• Extension tramway Constantine : mis en service mars 2019 ;

• Tramway Mostaganem : mis en service septembre 2019.

Pour ce qui est des lignes de tramways, dont la réalisation est prévue au niveau des centres-villes des wilayas de Batna et Annaba, elles sont pour le moment gelées.



Je vous laisse le soin de conclure...

L’Algérie a consenti un effort très important dans le développement des transports guidés ces 15 dernières années. C’est ainsi que 900 millions de DA ont été investis pour le développement ce type de transport très efficace, néanmoins aujourd’hui le plus grand défi reste celui de l’efficacité et de la maintenance. Le développement des réseaux de tramway et de métro renforce les capacités de l’Algérie en matière de transport urbain.

Propos recueillis par Mohamed Mendaci

Qu’est-ce l’entreprise Métro d’Alger ?



L'Entreprise Métro d'Alger par abréviation EMA fut créée en 1984, en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Transports, pour assurer les études, la réalisation et l'exploitation d'un réseau de chemin de fer urbain souterrain et en surface de transports de voyageurs, dit Métro d'Alger.

Depuis sa transformation en 1989, en Entreprise Publique Economique, société par actions dotée d'un capital social de 380.000.000 DA, l'EMA s'est lancée aussi, dans le développement des capacités d'études et d'ingénierie en matière de transports et la réalisation de plan de circulation par la création d'un Bureau d'Etudes des Transports Urbains -BETUR- devenu filiale à 100% de l'EMA en 2011. Dans le cadre du plan de développement des transports urbains, de nouveaux projets ont été confiés à l'EMA depuis 2005, notamment, les études, la réalisation et l'exploitation des Tramways sur le territoire national ainsi que la réalisation, la rénovation et la mise à niveau technologique des téléphériques et télécabines dans les différentes villes du pays.

M.M.