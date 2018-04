Rétrospective sur la remarquable évolution de l’Algérie sous la conduite du Président Bouteflika : Métro d’Alger un fleuron du transport urbain

S’il est un fait incontestable, c’est que le visage de la capitale a complètement changé en cette dernière décennie.

De grandes réalisations sont venues changer le quotidien des Algérois, notamment en matière de transport. Et là, il y a matière à dire. Train, tramway, téléphérique et métro ont révolutionné le mode de déplacement de plusieurs millions d’usagers.

Justement, en ce qui concerne le métro, son inauguration par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, un certain lundi 31 octobre 2011, a permis à la capitale algérienne de devenir la première ville dans le Maghreb à être équipée de ce moyen de transport, et la seconde sur le continent africain après le Caire. Pour arriver à cette performance que l’on peut qualifier d’ « exploit », au vu de toutes les embûches qui se sont dressées durant toutes les phases de cette réalisation, il a fallu faire le parcours du combattant, et une véritable décision politique, ce à quoi le Président Bouteflika s’est fermement attelé. En effet, alors que le premier coup de pioche pour la construction de cet ouvrage a été donné en 1982, il aura fallu patienter trois décennies pour le voir se réaliser, après moult déboires, tant financiers que d’ordre pratique, le sous-sol de la capitale étant peu propice à ce genre d’opérations de forage.

Ainsi, la construction de la première section de la ligne 1 «Haï el Badr»-«Tafourah-Grande poste», d'une longueur de 9,5 km et comportant dix stations, est achevée à la fin des années 2000.

La mise en service commerciale de la ligne, effectuée le 1er novembre 2011, a coïncidé avec la célébration du 57e anniversaire du déclenchement de la révolution. Depuis, à l’occasion de cette date, et de toutes les dates des fêtes nationales d’ailleurs, le transport est gratuit sur les lignes publiques, quel que soit le mode emprunté.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le métro d’Alger connaîtra une nouvelle extension, en juin 2015, à savoir celle de la ligne Hai El Badr-El Harrach. Aujourd’hui, qui est un grand jour pour les usagers en général, et les Algérois en particulier, la mise en service des extensions Hai el Badr- Ain Naâdja-Place des Martyrs-Tafourah- Grande Poste, constitue indéniablement une avancée remarquable dans le mode de circulation dans la capitale. D’autres extensions sont en cours de travaux et une deuxième ligne au moins y est prévue.

Justement, en ce qui concerne ces extensions, le ministre des Travaux publics et des Transports a souligné, jeudi, devant les députés qui l’interpellaient sur la question, que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde un intérêt accru au développement et à la modernisation des transports à travers tout le pays, notamment au niveau de la capitale», soulignant qu’ «après réception des extensions en cours de réalisation, le nombre de voyageurs via les lignes du métro atteindra 300.000 voyageurs/jour à Alger».

«Le Gouvernement compte renforcer à l'avenir, selon les moyens disponibles, les projets de transports via métro, tramway et téléphériques», a-t-il dit.

Le ministre a souligné que «la réalisation des extensions des lignes de métro vers l'aéroport international, Baraki et Bab El-Oued n'a bénéficié d'aucune enveloppe financière», ajoutant que les contrats signés pour la réalisation de ces lignes concernaient uniquement les travaux de forage de trémies. «C'est sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que ces besoins financiers ont été fournis et l'exécution du projet entamée».

Il a affirmé que l'extension des lignes du métro facilitera davantage le déplacement des citoyens et réduira les embouteillages au niveau de plusieurs communes d'Alger, notamment celles à forte densité de population, à l'image de Baraki, des Eucalyptus et de Sidi Moussa.

C’est donc avec une fierté incommensurable que nous emprunterons désormais les pavés de la place des Martyrs, qui a recouvré son lustre d’antan, ou plutôt qui se pare de nouveaux atours qu’on ne lui avait jamais connus auparavant, il n’y a qu’à s’y rendre pour constater de visu la mue opérée.

Reste à souligner qu’aujourd’hui, la société RATP El Djazaïr est la société exploitante du métro d'Alger. Un métro qui circule 7 jours sur 7, de 5 heures à 23 heures, avec des intervalles de 3 minutes et 20 secondes en heure de pointe et toutes les 5 minutes aux heures creuses. Il permet le déplacement de 25.000 voyageurs par heure. D'ici 2020, le métro devrait parcourir 40 km dans la capitale, sans compter la part du tramway, inauguré en mai 2011 lui aussi.

Amel Zemouri

Le métro en chiffres



• Le coût de l’extension du métro d’Alger est de 74 milliards de dinars.

• Le métro d’Alger a transporté plus de 120 millions de personnes depuis 2011.

• Le trafic journalier du métro d’Alger atteindra les 200.000 voyageurs/jour.

• Le billet du métro est subventionné à hauteur de 45% et celui du tramway à 60%.

• L’extension de la ligne El Harrach-Aéroport international Houari-Boumediene de 9 km sera livrée en 2021, son coût étant estimé à 9 milliards de dinars.

• Le contrat d’exploitation du métro d’Alger par RATP France prendra fin en novembre 2019.

• La ligne du métro d’Alger de la région ouest de la capitale, de la Place-Martyrs vers Draria sur une distance de 22 km, est composée de 25 stations.

• Le nombre d’employés du métro d’Alger est de 800 personnes dont 95% d’Algériens.

• L’extension de la station de la commune d’El Harrach vers l’aéroport a atteint un taux d’avancement de 40%.

• Les tramways des wilayas de Sétif et Ouargla seront livrés en 2018 alors que celui de Mostaganem sera mis service en septembre 2019.

• Le réseau de métro de la capitale compte actuellement 13 km de rails et 14 stations.

• L’Etat offre une subvention de 2 millions de DA par jour à l’Entreprise du métro d’Alger.

• Les longueurs des lignes de Haï El-Badr vers Ain Naâdja et de la gare de la Grande Poste vers la Place des Martyrs sont respectivement de 3,6 km et de 1,69 km.

M. Mendaci