Dans la lucarne : Le concret doit primer

Notre équipe nationale de football ne jouera pas de matches officiels jusqu’au mois de septembre de l’année en cours. On peut considérer cela comme un atout du fait que cela accorde un certain répit au sélectionneur national pour voir venir et aussi utiliser à bon escient le temps qui lui reste. Au fond, cette échéance n’est pas lointaine. Elle va arriver très vite surtout qu’on va aborder, dès le mois de mai prochain, le Ramadhan. Ce serait alors pour nos capés comme une halte qui ne veut pas dire son nom. Toujours est-il, Madjer peut meubler jusqu’au jour « j » le temps libre par ces matches amicaux qui se profilent à l’horizon. C’est vrai que certains veulent que le débat sur l’EN A soit porté sur la dichotomie entre joueurs pros et joueurs du cru. Cette querelle ne s’est pas estompée. Bien au contraire, elle s’est accentuée au point où certains ne parlent que de ça. Cela s’est vérifié après la défaite de l’EN devant l’Iran, à Graz (Autriche), sur le score de 2 à 1. C’est vrai que cette défaite, la première sous Madjer, même s’il s’agissait d’un match amical, avait suscité quelques polémiques. On avait vu comment le discours s’est déplacé. On a même donné l’impression d’avoir perdu le fil conducteur qui mène aux raisons d’une défaite. Certes, les spécialistes et observateurs n’accordent que peu de crédit aux matches amicaux. Vous n’allez pas me dire que l’Argentine qui a perdu largement devant l’Espagne est finie. Ce n’est qu’un match nul pas plus. Car les argentins sont capables, rapidement, et notamment lors du mondial, lorsque les choses sérieuses commenceront, se métamorphoser et dominer bien des nations qui se croient déjà arrivées. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme dirait l’adage. C’est vrai que l’EN va encore jouer deux matches amicaux, même si le troisième contre une équipe africaine n’est pas encore confirmé. Néanmoins, il ne faudra pas trop se focaliser sur cette période. Car, il faut admettre que les éliminatoires de la CAN2019 sont programmées à partir de septembre prochain et dureront pendant l’automne. D’ici là, tout ce qui a été préparé risque de n’avoir servi à pas grand-chose avec le Ramadhan et puis, l’Aïd El Fitr. C'est-à-dire que là, on aura besoin d’une autre préparation qui tiendra en ligne de compte la forme physique des joueurs qui auront tout juste achevé leur phase de repos, puis la reprise des entraînements, et certains auront à jouer aussi bien les compétitions africaines ou la coupe Arabe qui vient d’être remise au goût du jour. Donc, rien ne sera aisé. Saâdane en avait fait les frais en 2011 justement, puisqu’il n’a pas réussi à passer l’écueil de la Tanzanie à Tchaker (1 à 1). On n’est pas à l’abri, pendant cette période, d’une mauvaise passe, pour les raisons soulevées, en ce moment-là, par l’ex-coach national. Il avait donné le primat à une meilleure prise en charge de la

« période creuse» qui coïncide avec la poursuite des éliminatoires de la CAN2019 et la deuxième journée avec le match entre la Gambie et l’Algérie. Ce ne sera pas du

« gâteau », c’est le moins que l’on puisse dire. C’est pour cette raison qu’il ne faut plus s’appesantir sur ces

« chamailleries » et oublier de trop parler sur les joueurs. Car, faut-il le répéter, on ne peut pas, pour le moment, jouer exclusivement avec des joueurs locaux. Ce serait

« suicidaire ». Ce n’est pas avec certains éléments qui composent la liste de Madjer qu’on pourra contribuer à sortir notre football de l’ornière et surtout le remettre sur les « bons rails ». Il ne faut pas être dithyrambique avant l’heure du fait qu’on n’a encore rien vu. On n’a joué que des matches amicaux. Il faudra attendre les matches officiels pour dire si l’on est bien ou pas. Il faut mettre sous le boisseau ces « querelles byzantines » entre joueurs « pros et du cru ». Ce n’est pas le discours de fond. Ce qui compte, c’est de « monter » une grande équipe nationale qui fera plaisir à tout le peuple algérien comme ce fut le cas dans un passé récent. C'est-à-dire que le commun des mortels a besoin beaucoup plus d’actes concrets que des futilités et des analyses qui ne sont que de la « poudre aux yeux » !

Hamid Gharbi