Violence : Championnat national amateur (Groupe Est) : Arrestation de 60 personnes

Soixante supporters ont été arrêtés par la police de Tébessa après des «actes de vandalisme» perpétrés, vendredi, au stade du 4-mars 1956, à l’issue du match opposant l’US Tébessa à l’USMA pour le compte de la 26e journée du championnat national amateur de football (groupe Est), a appris l'APS, samedi, de la sûreté de wilaya. La même source a précisé que la sûreté de wilaya a mobilisé un effectif important parmi ses éléments pour assurer le bon déroulement de cette rencontre et pouvoir contenir les 5.000 supporters visiteurs et les 4.500 de l’équipe locale. Alors que le match s’est déroulé dans un fair-play total, «quelques supporters de l’USM Annaba ont attendu la fin de la rencontre pour s’en prendre aux installations du stade et casser à coup de pierre les vitres des édifices situés dans le voisinage de cette enceinte sportive, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour arrêter les instigateurs», a-t-on ajouté. La même source a précisé que les échauffourées ayant éclaté entre les éléments de la police et les supporters ont fait près de 90 blessés dont 45 policiers. En plus des équipements du stade, la piscine et la salle de basket-ball relevant du complexe du 4- mars 1956 ont été saccagées lors de ces débordements, a-t-on relevé.