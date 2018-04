USMH : L’espoir demeure…

El-Harrach ne veut pas mourir. El-Harrach se bat. El-Harrach croit au maintien. En effet, après une entame de saison catastrophique et une phase aller des plus difficiles, l’USMH, l’un des mal classés du championnat de la Ligue 1-Mobilis, est revenue de loin depuis sa prise en main par Aziz Abbès. Elle a réussi dans un premier temps à réduire l’écart qui la séparait des équipes qui la devançaient. Les camarades de Younès s’accrochent et ne lâchent pas prise. Ils croient dur comme fer en leurs chances de sauver l’USMH de la relégation. Après avoir battu le PAC et fait match nul contre le Nasria, l’équipe harrachie est dans un mouchoir de poche avec les autres formations qui luttent pour ne pas descendre, telles que le DRBT, l’USB, l’OM, le CRB et à un degré moindre la JSK et l’USMBA. L’USMH a désormais son destin entre les mains. Il lui reste à jouer trois matches à domicile (DRBT, JSS, MCA) et deux autres à l’extérieur (USMBA, USB). Soit, des rencontres face à des équipes aux objectifs, différents les uns des autres, selon le classement de chacune. Des confrontations contre des concurrents directs concernés par la lutte pour le maintien, tels le DRBT, l’USMBA et l’USB. Et d’autres face à des équipes qui jouent le haut du tableau tels le MCA, totalement concerné par la course au titre, et la JSS qui veut terminer sur le podium. La mission des protégés de Aziz Abbès n’est certainement pas du tout aisée, sauf que Bouguèche, Debari, Khelili et autres tiennent à donner tout ce qu’ils ont dans les tripes afin de préserver la place de l’USMH parmi l’élite du football national. Ils sont tenus de gagner tous leurs matches à domicile et faire en sorte d’arracher au moins un bon résultat lors de l’une de leurs deux sorties programmées à Sidi Bel-Abbès lors de la 27e journée et à Biskra lors de la 30e et dernière journée du championnat. Ce dernier match pourrait être celui de la survie pour les deux équipes. Les Harrachis veulent absolument éviter que cette opposition soit une sorte de match barrage. C’est pourquoi, ils sont déterminés à faire le nécessaire avant ce rendez-vous pour se mettre d’ores et déjà à l’abri d’une éventuelle descente aux enfers, lourde de conséquences pour l’avenir du club. Cela même si la relégation n’est pas en soi la fin du monde et que cela fait partie des lois du jeu. Le vice président Djaafar Bouslimani, l’entraîneur Aziz Abbès et le défenseur Sofiane Khelili ont tous affiché une certaine sérénité à la fin du derby contre le NAHD, pour dire leur foi quant aux chances de maintien de leur équipe. C’est ce que souhaitent tous les inconditionnels harrachis, qui croisent les doigts et qui croient en leur bonne étoile.

