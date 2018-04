A la 2e place : Les mouloudéens en solo

Cette 25e journée a été amoindrie par les matches USMA-O Médéa (huis clos) et MCO-CRB, remis au 13 avril en raison de la participation de l’USMA et du CRB aux compétitions africaines.

Ceci dit, c'est le MCA qui a fait la bonne affaire du jour en dominant assez copieusement une équipe du PAC qui pratique, pourtant, un football des plus alléchants. Dès le premier half, les camarades de Derrardja, auteur d'un joli doublé, ont ouvert le score par un but de Souibah, dès la sixième minute de jeu. Ils ont eu raison de la fougue et de la qualité de jeu de cette formation du Paradou. Cette dernière avait sauvé l'honneur grâce à Naîdji, le joueur le plus régulier. Du coup, le CSC est en train de voir le MCA lui foncer dessus comme une «fusée». L'écart entre les deux équipes n'est plus que de trois points. Ce qui est très peu ! C’est-à-dire que la montée en puissance des vert et rouge reste assez formidable. Le NAHD de Billal Dziri continue son petit bonhomme de chemin où il ne perd pas. Les harrachis, qui avaient un besoin pressant de points, n'ont pu retourner au bercail qu'avec un point de leur neutralisation. Les husseindéens, pour leur part, maintiennent leur invincibilité suite à ce nul contre l'USMH. Il avaient ouvert la marque, sur penalty, par Addadi (28') avant que Hadj Bouguèche n’égalise à la 44e minute, et offre ainsi un point aux siens. A Tadjenanet, l'équipe locale ne veut pas «mourir», puisqu'elle a réussi à prendre le meilleur sur une très bonne équipe de Bel Abbès qui est, cependant, sur un passage à vide qui commence à devenir long. A cette allure, les abassis risquent d'en pâtir lors du décompte final. L'ESS connaît le bon et le moins bon. Elle avait cédé, à Tizi-Ouzou, sur un but de Benyoucef, devant une défense qui est restée sans réaction. Elle avait presque laissé faire. Après cette réalisation, elle n'a rien entrepris pour rétablir l'équilibre. Elle s'est presque laissé faire. Après cette défaite, les sétfiens peuvent dire adieu au podium.

A Blida, le face-à-face entre mal-classés n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se séparent dos à dos. Un nul qui ne fait pas les affaires des deux équipes. Il faut souligner que les biskris depuis quelque temps ne gagnent plus. Une situation qui risque de les mener directement vers le purgatoire.

H. G.