Décès de Winnie Mandela, Bensalah signe le registre de condoléances : une vie consacrée au combat contre l’apartheid

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger, le registre de condoléances au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui s'est éteinte à l'âge de 81 ans. «C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, survenu le 02 avril 2018», a écrit M. Bensalah, ajoutant qu'en «cette douloureuse circonstance, je tiens, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel à adresser mes sincères condoléances et à partager avec sa famille leur peine, tout en espérant que ces condoléances, sincères et fraternelles, puissent renforcer leur patience et leur donner davantage de force pour surmonter cette pénible épreuve». «L'Afrique du Sud perd, avec le décès de Winnie Mandela, une de ses vaillantes filles qui a consacré sa vie au combat contre l'Apartheid et pour l'indépendance de son pays», a affirmé le président de la chambre haute du Parlement. «Tout en m'inclinant devant la mémoire de la défunte, je prie Dieu de lui accorder Sa sainte miséricorde et de la rétribuer pour les nobles services qu'elle a fournis, des services qui seront gravés à jamais dans les pages de l'histoire de votre pays ami», a conclu M. Bensalah.