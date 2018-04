Décès du diplomate sahraoui Ahmed Boukhari : M. Guterres présente ses condoléances à M. Ghali

Le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu un message de condoléances de la part du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, dans lequel il lui a exprimé ses sincères condoléances, suite à la disparition du diplomate sahraoui, Ahmed Boukhari, et a réitéré l'engagement de l'ONU à parvenir à une solution politique, garantissant au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination. «J'ai appris avec une grande affliction le décès du représentant du Front Polisario à New York, M. Boukhari Ahmed, des suites d'une longue maladie... Je saisis cette triste occasion pour transmettre mes sincères condoléances à la famille du défunt et au Front Polisario», a écrit M. Guterres dans son message adressé au président Sahraoui, cité par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

«M. Boukhari était un diplomate expérimenté, respectable et un homme de principes ayant défendu avec ferveur un règlement politique du conflit au Sahara occidental et légué une importante contribution, à travers ses démarches diplomatiques à New York», a indiqué le SG de l'ONU, dans son message, estimant que «sa disparition est une grande perte pour le Front Polisario». M. Guterres a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'ONU à parvenir à une solution au conflit sahraoui. «En cette pénible épreuve, je voulais réitérer l'engagement de l'ONU à mettre fin au conflit au Sahara occidental qui dure depuis si longtemps, à travers la reprise du processus de négociation lancé par le Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution juste mutuellement acceptable qui garantit le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination», a ajouté M. Guterres. Le défunt Ahmed Boukhari a été inhumé hier au camp des réfugiés de la wilaya de Smara, dans un climat de recueillement et d'émotion, en présence du président sahraoui, Brahim Ghali, des membres du secrétariat national du Front Polisario, des membres du gouvernement et des représentants de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), ainsi que de délégations étrangères amies.