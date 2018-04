Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l’ALN et de l’ANP : Le moudjahid Salah Boudjemaâ est décédé

Le moudjahid et ancien diplomate Salah Boudjemaâ est décédé, hier à Washington, à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès des proches du défunt. Né le 18 avril 1935 à Skikda, le défunt a rejoint très tôt les rangs de la Révolution à la Wilaya II historique (Nord-Constantinois), et occupé différents postes à responsabilités, avant d'être désigné responsable de la 4e région à la Wilaya II. Le défunt a travaillé aux côtés du commandant de la Wilaya II, le chahid Zighoud Youcef. Le défunt a participé avec plusieurs moudjahidine à la préparation des attaques du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, dans la région Zemane à Skikda. Au lendemain de l'indépendance, le défunt a poursuivi son parcours pour l'édification du pays en occupant plusieurs responsabilités au sein de l'Armée nationale populaire (ANP), avant d'être nommé ambassadeur de l'Algérie dans plusieurs pays, dont la Syrie, la Jordanie et le Liban. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, dans lequel il a loué les qualité et hauts faits du défunt durant la guerre de Libération nationale et son dévouement dans le processus d'édification de l'Algérie indépendante. (APS)