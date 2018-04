Syrie : L’ONU appelle à l’arrêt des combats à Douma

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à l'arrêt des combats à Douma, près de la capitale syrienne Damas, en proie à des violences. «Le secrétaire général est profondément préoccupé par la violence intense et relancée à Douma au cours des dernières 36 heures, après une période de calme relatif».

Il «appelle toutes les parties à cesser les combats et à, revenir au calme», a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. Antonio Guterres «est particulièrement inquiet des allégations sur un recours à des armes chimiques contre des populations civiles à Douma». «Même si les Nations unies ne sont pas en mesure de vérifier ces informations, le secrétaire général souligne que toute utilisation d'armes chimiques, si elle est confirmée, est odieuse et nécessite une enquête approfondie», précise le communiqué. L'aviation syrienne a bombardé, hier, pour le troisième jour consécutif, la dernière poche rebelle près de Damas.