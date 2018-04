Partenariat algéro-émirati : Création d’une société de sidérurgie à Annaba

Une société mixte de sidérurgie représentant un investissement de 1,6 milliard d'euros sera créée à Annaba, dans le cadre d’un partenariat algéro-émirati, a indiqué hier le directeur de la communication du groupe Sider Annaba, Hicham Bamoune. Avalisé fin mars par le Conseil des participations de l’État, la société, soumise à la loi algérienne, sera installée sur le site du complexe El-Hadjar, dans la commune de Sidi Amar, sous l’appellation «Emarat Dzayer Steel», a indiqué la même source. Dans ce partenariat, le groupe Sider détiendra 31% des actions de la société, le complexe Sider El-Hadjar 20% et le partenaire émirati Groupe Dzayer Emarat 49%, a indiqué la même source, qui a relevé que cet investissement est «stratégique et ambitieux pour l’industrie sidérurgique algérienne». La part de 20% du complexe Sider El-Hadjar, qui accueillera cette société mixte sur 120 hectares, est constituée d’un ensemble d’équipements et de structures relevant du complexe. La future société mixte usinera des produits sidérurgiques, dont des tubes et des laminés, avec une capacité annuelle de plus de 1,3 million de tonnes, dans une première phase, est-il indiqué.