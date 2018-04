Forum International de l’énergie : M. Guitouni à New Delhi

La 16e réunion ministérielle du (IEF16) se tiendra à partir de demain, à New Delhi, en Inde, avec la participation du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a indiqué hier son département ministériel dans un communiqué. Le ministre sera accompagné du Pdg du groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould-Kaddour, ainsi que des responsables du ministère de l’Énergie et de Sonatrach, a ajouté le communiqué.

Au cours de cette importante réunion internationale, M. Guitouni aura des rencontres avec ces homologues ministres et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales, précise la même source. M. Guitouni participera également à une session sur le développement durable et l’accès à l’énergie.

Pour rappel, l’Algérie avait abrité, en septembre 2016, le 15e Forum (IEF15) qui avait pour thème «La transition énergétique mondiale : un rôle renforcé pour le dialogue énergétique».