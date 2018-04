Afin de promouvoir les véritables préceptes de l’Islam : Lutter contre l’extrémisme et les sectes

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a appelé, hier à Jijel, à lutter contre «l'extrémisme et le phénomène sectaires», et à promouvoir les «véritables» préceptes de l'islam.

Au cours d'une visite à la mosquée Abdelhamid Benbadis, dans la commune d’El- Kennar, le ministre a affirmé que «l’Algérie fait objet d’une campagne d’idées destructrices, sectaires et extrémistes», appelant imams, médias et hommes de lettres à «resserrer les rangs» pour combattre cette campagne. Le ministre a invité les imams à investir les réseaux sociaux, à créer des pages au nom des mosquées pour servir de «rempart» face au «discours de haine, de division et de sectarisme ciblant la société algérienne», selon lui. Il a, dans ce contexte, encouragé les imams à diffuser des prêches et des avis unifiés inspirés du référent religieux national. Le ministre avait entamé sa visite de travail dans la wilaya de Jijel, en inaugurant l’école coranique Cheikh Ahmed-Bousmaha, dans la commune de Taher, réalisée par des bienfaiteurs pour un montant de 145 millions de DA et disposant de 12 classes, d'un internant de 88 lits et de salles d’apprentissage pour 536 apprenants de différents niveaux, selon des explications fournies sur place. M. Aïssa s’est également rendu dans la commune d’El-Milila où il a visité une école coranique et la Grande mosquée, un des plus vieux lieux de culte dans cette commune. In situ, la préoccupation de procéder à des travaux de réhabilitation de cette mosquée a été soulevée par des fidèles et habitants d’El- Milia. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a inspecté le chantier de réhabilitation de la vieille mosquée Mohamed-Tahar-Sahli, où un exposé a été présenté sur l’avancement de ce chantier et les travaux réalisés.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a également présidé, à l'occasion, l’ouverture des travaux d'une conférence sur «L’évolution technique et son impact sur l’acquisition du savoir et de sciences», tenue à la maison de la Culture Omar- Oussedik.