Boxe, Tournoi Emil Jechev (Bulgarie) : L’Algérie décroche 6 médailles de bronze

La sélection algérienne (juniors/garçons) de boxe a décroché six médailles de bronze au tournoi international «Emil Jechev», clôturé à Sofia (Bulgarie). Les médailles algériennes ont été décrochées par Farès Djaballah (49 kg), Hichem Maouche (52 kg), Abderrahim Sekili (64 kg), Ahmed Djamel Fassi (69 kg), Mohand Mansouri (81 kg) et Mohamed-Amine Hacid (91 kg). La Fédération algérienne de boxe a engagé un total de neuf athlètes dans cette compétition, organisée du 3 au 6 avril 2018 dans la capitale bulgare.

Les trois autres pugilistes algériens se sont contentés de la 5e place. Il s'agit de Mohamed-Amine El Keria (56 kg), Mohamed-Amine Mettaoui (60 kg) et Farid Douibi (75 kg). La sélection algérienne a été encadrée par les techniciens, Mourad Fratsa et Brahim Bourenane, et conduite en Bulgarie par le membre fédéral, Mohamed Moulai. Au total, 16 pays de différents continents ont participé à ce tournoi, qui, pour la sélection algérienne, s'inscrit dans le cadre de la préparation des prochains Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus au mois de juillet à Alger.