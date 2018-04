Gymnastique : Le Wifak Ksar El-Boukhari se distingue

Les gymnastes du Wifak de Kasr El Boukhari de Médéa se sont illustrés aux épreuves de la 2e étape du championnat d'Algérie de trampoline et tumbling individuel benjamins, minimes et cadets filles et garçons, disputées samedi dernier à la salle spécialisée de Hai Es-Sabah d'Oran.

Les athlètes du Wifak de Ksar El Boukhari ont dominé les épreuves en filles et garçons, remportant les premières places, suivis de l'ES Oran et le CSAT Bechar. Cette compétition de sports acrobatiques, organisée par la Ligue oranaise de gymnastique, a regroupé plus 120 participants représentant 15 clubs de neuf ligues de wilayas, à savoir la formation du CS Ain Benian et le NRB Sidi M'hamed (Alger), le Machaal Baladiet Béjaïa, le club de l'Arbaa et AM Amal Mouzaia (Blida), le CSAT Bechar, Kolea-Gym de Tipaza, l'Olympic et le Wiffak de Ksar El Boukhari (Médea), le MB Saida, le Rapid athletic de Mostaganem et l'IRB Oran-Est, le CSF Oran, Wafae d'Oran et l'ES Oran. Ce championnat national de trampoline et tumbling est composé de trois étapes, dont la troisième et dernière aura lieu les 22 et 23 juin à Béjaia. À l'issue des trois étapes, les six premiers de chaque catégorie seront qualifiés à la Super-finale du championnat d'Algérie, qui regroupera différentes spécialités de gymnastique, prévue du 3 au 5 juillet à la salle de la coupole du complexe sportif Mohamed-Boudiaf d’Alger.