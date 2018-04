Championnat d’Algérie (seniors/juniors) de Qwan Ki Do : Le WIDAD Bab El-Oued et l’ES Saoula sacrés

Le Widad de Bab El Oued, chez les seniors, et l'Etoile Sportive de Saoula, chez les juniors, ont été sacrés champions d'Algérie 2018 de Qwan Ki Do, lors de la phase finale de cette compétition, clôturée samedi dernier à la salle omnisports Harcha-Hacène (Alger). Le podium chez les seniors a été complété par le NRAI El Harrach (2e) et le Raed Riadhi El Achour (3e), alors que chez les juniors, c'est l' Ittihad Riadhi Saoula qui a pris la deuxième place, suivi du Raed Riadhi El Achour, qui a pris la troisième place.

Cette 8e édition du Championnat d'Algérie de Qwan Ki Do (juniors - seniors), a enregistré la participation d'environ 400 athlètes représentant 50 clubs. Une occasion pour la direction technique nationale (DTN) de détecter les meilleurs athlètes, en vue des Championnats d'Afrique, qui se dérouleront à Alger en ce qui concerne les seniors et en Côte d'Ivoire pour les juniors, sans oublier les prochains Championnats du monde prévus en Algérie, en 2020.

Les épreuves du Championnat d'Algérie de Qwan Ki Do ont été scindées en 4 spécialités : technique (individuelle et par équipes), armes (individuel), combat et combat organisé.