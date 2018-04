Pétanque : Itihad Sig décroche le tournoi inaugural

L'Itihad de Sig (Mascara) a décroché le titre du tournoi national inaugural de la Fédération algérienne des sports de boules, qui a pris fin samedi au terrain municipal de pétanque de Tissemsilt. La seconde place est revenue à l’Olympique de Hassi Bounif (Oran), alors que l’Olympique chabab de Ksar El Boukhari (Médéa) a été classé troisième. La clôture de cette compétition en jeu long, qui s'est déroulée au boulodrome et à L’OPOW «Chahid Djilalli Bounaama» de Tissemsilt, a été marquée par la remise des prix aux vainqueurs et un hommage rendu à d'anciens joueurs affiliés des équipes participantes. Ce tournoi de deux jours, organisé à l’initiative de la Ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne des sports de boules et la direction de la Jeunesse et des Sports DJS, a vu la participation de 400 joueurs représentant plus de 30 clubs de 15 Ligues de wilayas. Un public nombreux dont notamment des jeunes a suivi les rencontres de cette compétition dans une ambiance de fête. Le président de la ligue, Abderraouf Fettal, a souligné que la majorité des participants ont un niveau proche du moyen, déclarant que cette manifestation sportive inaugurant la saison de la pétanque 2018 vise l’échange et la vulgarisation de la pratique de cette discipline en milieu de jeunes.