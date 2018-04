Athlétisme, Semi-marathon « Abdelmadjid-Mada » (Tipasa) : Khoudir Aggoune et Malika Benderbal champions

FAA Com - Les athlètes Khoudir Aggoune du RB Souk Letine (RBS), chez les hommes et Malika Benderbal, sociétaire de l’AS Protection civile dAlger (ASAPC), chez les dames, ont été sacrés champions dAlgérie du Semi-marathon, à l’issue du championnat d’Algérie baptisé au nom du regretté «Abdelmadjid-Mada», couru entre Bouharoun et le centre ville de Tipasa. Dès le coup de starter de la course donné à 8h30, par les champions du monde et champions olympiques, Noureddine Morceli et Nouria Benida-Merah, deux athlètes, Aggoune et Meftah, ont pris le contrôle de la situation en se positionnant en tête, dès le 4e kilomètre.

À 7,500 km, les deux athlètes étaient déjà confortablement devant, tandis que Terfia Farid tentait de remonter son retard de quelques secondes. Les choses en resteront là pendant les 21,097 kilomètres, soit la moitié d'un marathon. Chez les messieurs, c’est Khoudir Aggoune qui a franchi en premier la ligne d’arrivée en signant un chrono de 1 heure 04 minutes 13 secondes, devançant ainsi deux athlètes de l’association de la Sûreté nationale (ASSN), Fethi Meftah a couru en 1h 14min 17sec et Farid Terfia qui est venu compléter le podium, en 1h 05min 14sec. Au classement par équipes, le titre national est revenu à l’AS Sûreté Nationale (3h 23min 02sec), devant le Chabab, Nécira Nounou (CNN).

Chez les féminines, la victoire est revenue à Malika Benderbal avec un temps de 1h14min 19sec. Elle est suivie par Kenza Dahmani du NC Bordj Bou Arreridj (NCBBA), crédité de 1h 17min 11sec ; alors que l’autre athlète de l’AS Protection civile, Nassima Sabour, a terminé troisième, en 1h 20min 03sec. Par équipes, c’est l’équipe la plus en vue ces dernières années, l’AS Protection Civile dAlger qui a remporté le titre. À l’arrivée, la fête était totale lors de la cérémonie de remise des prix et de médailles aux vainqueurs dans les différentes catégories d’âges, en présence du président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Abdelhakim Dib, aux côtés d’anciens grands champions de l’athlétisme algériens: Nourredine Morceli, Nouria Benida-Merah, Boualem Rahoui, Laïd Bessou, Sakina Boutamine.

Les Podiums du championnat :

. HOMMES

1er Khoudir Aggoune (RB Souk Letine Béjaïa) : 1h 04min 13sec

2e Fethi Meftah (AS Sûreté Nationale) : 1h 14min 17sec

3e Farid Terfia (AS Sûreté Nationale) : 1h 05min 14sec.

Par équipes : AS Sûreté Nationale : (3h 23min 02sec).

. DAMES

1re Malika Benderbal (AS Protection civile Alger) : 1h 14min 19sec

2e Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arreridj) : 1h 17min 11sec

3e Nassima Sabour (AS Protection civile Alger) : 1h 20min 03sec.

Par équipes : AS Protection Civile-Alger.