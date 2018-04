ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) 1 - CRB 0 : Le Chabab tient le bon bout

Le Chabab de Belouizdad s’est incliné hier au match aller du dernier tour préliminaire de la coupe de la CAF, par la plus petite des marges. Le onze présenté par l’entraîneur bélouizdadi, Rachid Taoussi, s’est montré à la hauteur.

Il a tenu tête à l’équipe de l’ASEC Mimosas, qui a évolué dans des conditions qui lui étaient favorables, contrairement aux camarades d’Izghouti, qui ont souffert des conditions climatiques difficiles, avec une forte chaleur (32°) et un taux d’humidité très élevé (75%). Les coéquipiers de Naâmani se sont donnés à fond et sont restés bien concentrés du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Ils ne se sont inclinés qu’une seule fois, en concédant l’unique but de la partie inscrit par l’ASEC Mimosas dans les premières minutes de la seconde période (56’). L’équipe locale avait alors mis la pression sur le camp belouizdadi, qui a tenu bon dans l’ensemble, repoussant les velléités offensives ivoiriennes, tant bien que mal. Il faut rappeler que le Chabab était fortement amoindri, lors de ce rendez-vous ivoirien. Pas moins de six éléments, dont des titulaires à part entière, ont fait défection. Il s’agit de Draoui et de Heriat, qui étaient sous le coup d’une suspension pour cumul d’avertissements, Belaïli, pour des raisons administratives, Khoudi qui a convolé aux justes-noces, Chebira qui est blessé et Benkablia qui est sanctionné par la direction du club. Ce qui n’est pas rien. C’est pourquoi on peut dire, sans risque de se tromper, que le CRB s’en est très bien sorti au final avec une courte défaite, qui lui permet de préserver intactes ses chances de qualifications, lors du match retour. Passer à la phase des poules est dans les cordes du Chabab, qui, dans son antre du 20-Août 1955 et devant son fantastique public, a largement les moyens de s’imposer pour écarter l’ASEC Mimosas et atteindre son objectif qui consiste à poursuivre sa belle aventure en coupe de la CAF. Toutefois, 1-0 demeure un score piège. Les Rouge et Blanc doivent faire attention et faire en sorte de passer l’écueil ivoirien.

Mohamed-Amine Azzouz