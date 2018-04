Nouvelles de Tizi Ouzou, Développement Touristique : 33 projets touristiques en réalisation

Page animée par Belkacem Adrar

Sept infrastructures hôtelières et touristiques, fruit d’investissements privés, devront entrer en service au courant de cette saison estivale dans la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on annoncé à la direction de wilaya du tourisme.

Ces sept infrastructures hôtelières, qui font partie d’un programme de 33 projets touristiques en cours de réalisation à travers plusieurs localités de la wilaya, sont implantées dans les villes d’Azazga (140 lits), Tizi-Rached (100 lits), Zekri (108 lits), Irdjen (118 lits), Tamda (240 lits) et Tizi-Ouzou avec deux hôtels de capacités d’accueil respectives de 120 et 130 lits. Le complexe de Tamda, dans la commune de Ouagnoun, qui comporte, en plus d’un hôtel de 240 lits, un parc d’attraction et autres structures, sera réceptionné par étapes, a indiqué la même source. Ces structures hôtelières, qui devront être opérationnelles au courant de la saison estivale prochaine, généreront quelque 730 postes d’emploi, selon le responsable local du secteur du tourisme, Rachid Ghedouchi. En plus de ces structures à réceptionner durant la saison estivale prochaine, celles qui sont en cours de réalisation à travers la wilaya, dont les taux d’avancement des travaux varient entre 45 et 95%, les hôtels publics, dont certains sont gérés par l’entreprise touristique de Kabylie (ETK) et d’autres par l’entreprise de gestion touristique centre (EGT), sont en train de subir des travaux de réhabilitation et de modernisation en vue d’améliorer leurs prestations de services. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de ces hôtels publics menés par des entreprises turques et italiennes connaissent une cadence appréciable, selon toujours le premier responsable local du secteur du tourisme, et tout porte à croire que ces travaux changeront totalement et l’image et les prestations de ces structures touristiques. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des trois hôtels gérés par l’ETK, à savoir «Lalla Khedija», «le Belloua», au centre- ville de Tizi-Ouzou, et le «bracelet d’argent», à Ath Yenni, ont atteint des taux d’avancement respectifs de 65, 60 et 20%. La réception des deux hôtels de la ville des genêts est prévue pour le mois de juillet prochain. Pas moins de 98 milliards de centimes sont mobilisés pour la réalisation de ces travaux de réhabilitation et de modernisation de ces trois hôtels de l’ETK. Les travaux de même nature que subissent aussi les deux hôtels gérés par l’EGT Centre, à savoir «Amraoua», au centre de la ville de Tizi-Ouzou, et le «Tamgout», dans la commune de Yakouren, se poursuivent aussi et leur réception ne saurait tarder eu égard à leur cadence jugée appréciable. L’hôtel «El Arz», implanté à l’intérieur du parc naturel Talla Guillef, dans la région de Boghni, sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, connait lui aussi des travaux de réhabilitation et de modernisation susceptibles de faire de lui une destinations touristiques privilégiées des touristes aussi bien nationaux qu’étrangers, particulièrement les amoureux de la nature.

D’une capacité d’accueil de 550 lits, cette infrastructure touristique, sise au cœur de cette dense et sublime forêt de Talla Guillef, devrait être réceptionnée, selon les prévisions de la direction locale du tourisme, au début du mois de janvier de l’année 2019. Sa mise en service permettra la création de quelque 200 postes d’emploi aux enfants de la région. Pas moins de 117 demandes d’investissement privé dans le secteur de tourisme ont obtenu l’accord de principe des autorités de la wilaya de Tizi-Ouzou, faut-il rappeler. La majorité de ces projets sont en phase de l’obtention de permis de construire pour leur lancement en réalisation. Par ailleurs, pour booster l’activité touristique dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la direction du tourisme est destinatrice de plusieurs demandes émanant de différentes Assemblées populaires communales (APC) voulant lancer des projets de création des forêts récréatives visant le développement du tourisme écologique.

Plusieurs autres projets d’investissement touristique léger sont également prévus autour du barrage hydraulique de Taksebt.

-------------------///////////////////////

Education

38.600 situations financières pendantes traitées



La direction de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou vient de mobiliser une enveloppe financière de l’ordre de pas moins de 364 milliards de centimes pour la régularisation de quelque 38.600 situations financières pendantes de ses différents personnels, apprend-on de cette dernière. La plupart de ces situations traitées remontent aux années 2016 et 2017, alors que d’autres situa sont antérieures à ces deux exercices, a-t-on précisé de la même source. Avec cette opération, se sont toutes les situations qui étaient en instance de traitement qui venaient d’être régularisées au profond soulagement des fonctionnaires et autres enseignants des trois paliers qui ont attendu plusieurs années pour qu’ils soient réhabilités dans leur droit. Sur un autre volet, la reprise des cours, hier, après les vacances du printemps, s’est déroulée normalement dans l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, a rassuré la direction de l’éducation, tout en espérant que les cours se poursuivront sereinement tout au long de ce dernier trimestre afin de permettre aux élèves en classes d’examen de se préparer dans de meilleures conditions aux examens de la cinquième, brevet d’enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat dont les dates de leur tenue sont d’ores et déjà fixées par le ministère de tutelle.

-------------------///////////////////////

6e édition de la fête du lait au village Imaloucène

De divers acteurs économiques attendus



Le village Imaloucène, commune de Timizart, abritera samedi prochain la sixième édition de la fête du lait, communément appelée «Tamaghra ou Yefki». Organisée par le comité du même village, en partenariat avec l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette sixième édition verra la participation de divers acteurs économiques activant dans le domaine, à savoir les laiteries, fromageries, les vendeurs des matériels agricoles et différents produits d’entretien sanitaires, selon le comité d’organisation. Cette fête revêt une importance particulière dès lors qu’il s’agit d’un espace économique mettant en lumière une filière névralgique pour l’agriculture et l’industrie nationales, a précisé le même comité, en ajoutant que cet événement a également une dimension culturelle et sociale à travers laquelle le village revisitera les traditions et coutumes et de ce fait rappellera l’attachement à la terre et au travail manuel et la revalorisation des métiers de l’élevage et les activités maraichères. Comme les précédentes éditions, cette sixième édition sera aussi une occasion de consolidation des liens fraternels, amicaux, et la réaffirmation des valeurs de la solidarité, l’entraide, le partage et l’échange. Le village Imaloucène est, faut-il le rappeler, un véritable bassin laitier de la wilaya de Tizi-Ouzou avec une production laitière dépassant les 4.5 millions de

litres par an.

-------------------///////////////////////

1er Salon national des produits dU terroir et paniers gourmands

Près de 300 participants attendus

Quelque 300 exposants prendront part au premier salon national des saveurs du terroir et paniers gourmands (SNAST) qui se déroulera à Tizi-Ouzou du 25 avril au 02 mai prochain, a annoncé le chef du cabinet du wali, Mohamed Dehri, dans une conférence de presse animée conjointement avec la représentante de l’agence Team Events organisatrice de cet événement visant la vulgarisation de la richesse agricole, culinaire, culturelle et touristique de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce salon, premier du genre, sera abrité à la place de l’olivier, sise à l’entrée ouest du chef-lieu de la commune de Tizi-Ouzou.

Plusieurs produits y seront exposés, notamment les fruits et légumes, l’huile dans ses différentes variétés, les animaux d’élevage, les plats traditionnels, les produits laitiers, les produits d’artisanat dans ses divers domaines. L’objectif de ce salon, placé sous le haut patronage du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, et sous l’égide du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, est la valorisation des produits du terroir et la recherche des moyens de leur écoulement sur la marché aussi bien national qu’international à travers leur labellisation et la création d’une dynamique économique au niveau local. Ce salon vise également à booster le développement durable des régions enclavées, soutenir les producteurs locaux pour faire face à la concurrence déloyale et inciter les jeunes à investir dans ce créneau porteur. Un programme riche et varié est tracé par les organisateurs pour animer ce grand événement à travers des ateliers ludiques, des stands gourmands et shows culinaires, des dégustations des produits du terroir exposés, des soirées folkloriques, des conférences débats sur plusieurs thèmes, notamment le design, la labellisation, la qualité… ainsi que des concours pour primer les meilleurs cuisiniers. Le choix de la wilaya de Tizi-Ouzou pour accueillir cet événement n’est pas fortuit, mais il est dicté par son potentiel énorme en produits du terroir, ont fait savoir les animateurs de cette conférence. Pour convaincre le maximum de producteurs de ce genre de produits, une caravane d’information et de sensibilisation a été lancée le week-end dernier à travers plusieurs wilayas du pays.

-------------------///////////////////////

Développement industriel

35 projets d’investissement en cours de réalisation



Trente-cinq projets d’investissement sont actuellement en cours de réalisations à travers les différentes zones industrielles de la wilaya de Tizi-Ouzou, apprend-on de la direction locale de l’industrie et des mines. La réalisation de ces projets consistant entre autres en la transformation du bois, du plastique, du papier, l’agroalimentaire, articles scolaires et bureautiques, matériaux de construction, permettra la création de quelque 1.840 postes d’emploi et des ressources financières importantes à la trésorerie de la wilaya. Le montant total de ces investissements s’élève à près de 14 milliards de dinars. La direction de l’industrie et des mines a enregistré durant l’année 2017 pas moins de 205 demandes d’acquisition de lots de terrain à travers les zones industrielles pour l’implantation de différents projets d’investissement dans de divers domaines.

-------------------///////////////////////

Saison estivale

Plus de 68 milliards de centimes mobilisés



Une enveloppe financière de près de 68.5 milliards de centimes est mobilisée par la direction de tourisme de la wilaya de Tizi-Ouzou pour la réalisation des travaux d’aménagement au niveau des communes balnéaires de la wilaya en prévision de la prochaine saison estivale, apprend-on de cette direction. Cette substantielle enveloppe financière sera injectée dans les travaux d’aménagement des parkings, la réhabilitation des accès aux plages autorisées à la baignade ainsi que d’autres travaux visant l’amélioration des conditions d’accueil des estivants au niveau de ces villes côtières de la wilaya, à savoir Mizrana, Tigzirt, Iflissen, Azzefoun et Ait Chaffaâ qui ont accueilli durant la saison estivale passée plus de 11 millions d’estivants. Pour la prochaine saison estivale, huit plages réparties sur ces communes seront autorisées à la baignade, soit le même nombre que la saison de l’année dernière.