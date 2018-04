5e édition du « Tipasa des poètes » : Hymne à la nature par Michael Lonsdale

La 5e édition du «Tipasa des poètes», abritée samedi par le Théâtre antique du site archéologique de la ville de Tipasa, a vu la participation de l’artiste mondial, Michael Lonsdale, qui a ravi le public par un véritable hymne à la nature. L’artiste âgé de 86 ans, arrivé en fauteuil roulant, a su capter la magie des lieux, qualifiés par lui de «mémoire de milliers d’années», qu’il a majestueusement exploité à son profit, en déclamant, tout bas, et sous les sons mélodieux du violant et du piano, de beaux morceaux choisis de Victor Hugo et de George Sand, mais aussi des textes de Jean-Marie Pelt au plus grand plaisir d’un public fortement ravi par la prestance.

Après la lecture d’un texte de son ami Jean-Marie Pelt (écologiste français de renom) intitulé «le chef indien», le comédien, dont l’âge ne semble avoir aucune prise sur le talent, a offert au public une véritable ode à la nature, plaidant pour un équilibre écologique et pour la protection de l’environnement, tout en exprimant son inquiétude à l’égard du danger de la modernité, telle que représentée par l’homme blanc en Amérique et ses effets sur les Indiens et la nature. «Mon message est pour l’humanité à qui il est recommandé de connaître ses limites et d’en faire le diagnostic afin de mettre un terme aux atteintes à l’environnement», a-t-il souligné. La manifestation s’est ouverte avec des déclamations de la poétesse Fouzia Dahmoun, dont les poèmes, en arabe et en français, sont des hymnes à l’amour et à la mère, entre autres. L'autre moment faste de cette 5e édition a été l’interprétation de Fouzia Laradi, qui a chanté en musique un très beau texte lyrique en français, sous la forme d’un dialogue entre une mère et son fils, sous le titre

«J’avais 20 ans». APS