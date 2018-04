L’association «Beit Echiir Al Djazairi» invitée de notre forum : contribuer à l’émergence de référents nationaux

Le président de l’Association «Beit Echir el djazairi» (La Maison de la Poésie Algérienne), est revenu, hier, au Forum d’EL Moudjahid, sur les raisons de la création de cette association aux grandes ambitions, notamment redonner à la poésie algérienne la place qu’elle mérite. Par ailleurs, Slimane Djouadi regrette qu’elle reste le parent pauvre de la littérature algérienne et surtout marquée par le manque d’intérêt des Médias et des Maisons d’Edition. En 2016, des poètes algériens, profitant de l’espace Facebook décident de lancer un appel. Objectif : promouvoir la poésie algérienne. Des réponses n’ont pas tardé à affluées. L’idée a fait son chemin. Une année après, le 22 octobre 2017, l’association, qui compte 39 membres fondateurs, est reconnue et agréée. Depuis, le nombre de demandes d’adhésion est en perpétuelle augmentation. L’Association dispose aujourd’hui de bureaux dans plusieurs wilayas. C’est dire l’engouement pour la promotion de ce genre littéraire qui s’est vu malheureusement marginalisé pour ne pas dire «relégué aux oubliettes», selon les invités de notre Forum. Et c’est justement pour le faire sortir de la léthargie que l’Association, en dépit de son jeune âge, se lance dans de grands projets. Ouverte à tous les poètes algériens qui s’expriment en langue arabe, tamazight ou dans les langues de Molière et de Shakespeare, «Beit echir El djazairi » inscrit, selon Achour Fenni, SG de l’Association, comme premier projet, l’élaboration de l’encyclopédie de la poésie algérienne. Il s’agira d’un ouvrage complet qui évoquera la poésie algérienne dans toutes ses formes et toutes les graphies. Pour les promoteurs, ce sera une fenêtre ouverte sur tout ce qui a été réalisé. L’équipe chargée de cette mission, conduite par Abdelkader Rabhi, est composée de d’académiciens et de chercheurs. Slimane Djouadi explique que la réalisation de cette opération prendra quelques années et nécessitera des soutiens, notamment de la part des Maisons d’Edition. L’Association «Beit echir El djazairi» compte, par ailleurs, éditer une revue périodique, où seront publiés les œuvres de poètes connus ou méconnus. Cette publication sera ouverte aux amateurs et se chargera d’éditer les travaux d’auteurs décédés. Au programme, la mise en place d’ateliers de formation destinés aux journalistes, ainsi que l’organisation de colloques. À ce propos, l’association a organisé, au mois de mars dernier, un rencontre nationale qui a regroupé quelques 139 poètes. Pour un premier rendez-vous, nombreux participants étaient très satisfaits, souligne

M. Fenni.

Les invités de notre Forum ont annoncé que l’Association compte prendre attache avec le ministère de l’Education Nationale pour que la poésie algérienne trouve la place qui lui sied dans le manuel scolaire. C’est le seul moyen pour ne plus croire ou faire croire que la poésie a disparu de la littérature algérienne.

Nora Chergui