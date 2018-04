Algérie - Tunisie : L’art et la culture pour consolider les relations

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et son homologue tunisien, Mohamed Zine El-Abidine, sont convenus d’organiser des activités culturelles et des forums communs, afin de renforcer les relations bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui effectue une visite en Tunisie dans le cadre de la 34e foire internationale du livre de Tunis, ouverte vendredi à Tunis, avec la participation de l’Algérie en sa qualité d’invité d’honneur, a indiqué que «la Tunisie compte de différents espaces culturels, à même de renforcer sa notoriété aux niveaux magrébin et arabe», à l’instar du Centre culturel international «Dar Sébastien», qui constitue un «centre de rayonnement culturel». De son côté, le ministre tunisien a exprimé son «souhait de renforcer la présence de l’Algérie dans les différentes manifestations culturelles de ce pays» et d’organiser des festivals, avec la participation algérienne. Les deux parties ont insisté sur «le rôle de la culture et de l’art dans la consolidation des relations entre les deux pays», liés par un passé et une histoire. Plus de 80 maisons d’édition, des romanciers, des écrivains, des universitaires, des poètes et des critiques algériens participent à la 34e foire internationale du livre de Tunis. Parmi les participants à cet évènement placé sur le thème «Nous lisons pour vivre deux fois», l’académicienne de l’université de Tizi Ouzou, Amina Belaala, le Directeur général de l`Office national des droits d`auteur et droits voisins (Onda), Sami Benchikh Hocine, qui donnera une conférence sur la propriété intellectuelle et la garantie des droits d’auteur et de créateurs en Algérie. Plusieurs instances nationales prendront part à cet évènement, telles que l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), le Haut Conseil Islamique (HCI), le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA) et le Centre national de recherche en préhistoire et histoire (CNRPAH). La 34e foire internationale du livre de Tunis, qui s’étalera jusqu’au 15 avril, verra la participation de 775 maisons d’édition de 32 pays.



Le ministre de la Culture félicite les lauréats du Festival amazigh d’Agadir



Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a félicité les cinéastes algériens Arezki Metref et Noreddine Kebaili qui ont remporté respectivement, vendredi soir à Agadir (Maroc), le Grand prix du documentaire et celui du court métrage du 11e Festival international du film amazigh, a indiqué hier un communiqué du ministère. Le réalisateur Arezki Metref s’est vu attribuer le Grand prix du documentaire pour son film Une journée au Soleil, alors que Noredine Kebaili a reçu le Grand prix du court métrage pour Séquence une... L’œuvre de M. Metref traite de l’histoire de l’émigration vers la France, alors que celle de M. Kebaili rend hommage aux journalistes morts en zones de conflit de par le monde. Par ailleurs, M. Mihoubi a salué Issam Taachit et Omar Belkacemi, qui se sont vus attribuer des mentions spéciales à leurs œuvres respectives Human et Lmudja.