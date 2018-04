Développement de la ressource humaine du Groupe Algérie Télécom : Vers la création d’une académie

Dans l’optique d'améliorer la qualité de ses services, le groupe Algérie Télécom (AT) va se doter, bientôt, d'une académie, dédiée au développement de la ressource humaine. Cette annonce a été faite, hier, par le P-DG du groupe, Ahmed Choudar, qui a en effet précisé que l’objectif essentiel assigné à cette académie est de développer la formation de la ressource humaine et de dégager les compétences capables d'assurer un service de qualité et une meilleure prise en charge des besoins des citoyens. « Il s'agit d'un engagement vis-à-vis de nos clients », a insisté M. Choudar lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, précisant que cette académie assurera les différents types de formation, comme la formation d'ordre général, la formation technique ou encore technologique. Le P-DG du groupe a indiqué dans ce sens que le projet a été déjà lancé en attendant la réalisation de l'infrastructure et les outils pédagogiques nécessaires. Ceci dit, le responsable a aussi affirmé que le groupe prévoit d'ambitieux projets pour optimiser les prestations en direction notamment du grand public, révélant ainsi le redéploiement du groupe Algérie Télécom en trois entreprises distinctes (téléphonie fixe, téléphonie mobile et Algérie Téléphone Satellite). « Ce redéploiement tend à assurer une convergence et la mutualisation de toutes les entités du groupe, au titre d’une stratégie touchant les secteurs cités plus haut », a-t-il expliqué. Selon lui, l’idée est de disposer d’un réseau très large regroupant Mobilis et Algérie Télécom pour faciliter le paiement des factures, assurer la gestion des réclamations et optimiser et mutualiser ces infrastructures, avec l’objectif premier de proposer une très bonne prestation de service sur les réseaux fixe et mobile. « L’objectif, à travers l'ensemble de ces actions, tend à terme à permettre une très bonne connectivité des signaux radio et de l’internet », a-t-il indiqué. S’exprimant suite à une remarque relative à la qualité du signal internet, en particulier dans le Centre du pays, le DG du groupe Algérie Télécom a signalé que « le réseau est très vétuste » eu égard au fait qu’une bonne partie est initialement réservée au téléphone fixe. « La qualité du signal dans certaines zones n'est pas toujours bonne, les bornes disposées dans certains quartiers n’ayant qu’une portée moyenne de 800 mètres », a-t-il dit. Cependant, il affirme que les investissements que le groupe entend réaliser dans les années à venir pour assainir et développer les lignes fixes et mobiles vont certainement améliorer la qualité des réseaux dans la région d’Alger. « Ces travaux vont nécessiter entre 300 et 350 millions de dollars », a-t-il tenu a préciser. Il a fait, par ailleurs, état de deux projets de câbles internet de grande capacité, dont l’un (medex) devrait être réceptionné avant la fin de l’année et le second (Orval) est en cours de réalisation, et qui permettront de multiplier par dix la capacité du réseau. Sur une question relative à un éventuel recrutement au sein du groupe qui compte quelque 27.000 employés (22.000 à Algérie Télécom, 5.000 à Mobilis et 300 Algérie Télécom Satellite), il a indiqué qu'à présent, le recrutement ne se fait que dans le domaine technique. « Il s'agit plutôt d'utiliser raisonnablement la ressource humaine existante, et ce, à travers l'amélioration du niveau et de la qualité de l'intervention, qui est le but principal », a-t-il dit. Par ailleurs, M. Choudar a mis l'accent sur la nécessité d’améliorer les compétences dont dispose le groupe, en particulier les jeunes auxquels il fait confiance.

Sarah A. Benali Cherif