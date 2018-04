Demandes de visa pour la France : VFS Global ouvre ses guichets aujourd’hui

TLS Contact, c’est désormais de l’histoire révolue ; place à VFS Global qui prend le relai à Alger. En effet, à compter d’aujourd’hui, les résidents de la circonscription consulaire d’Alger peuvent désormais déposer leur demande de visas pour la France au niveau du centre situé route de Dar El- Beida (à côté de la Pharmacie centrale), zone industrielle d’Oued Smar. Il aura fallu quatre mois d’aménagement de 7.000 m2, pour que le centre soit opérationnel.

La visite guidée organisée hier en faveur de la presse a laissé entrevoir le souci du prestataire de fournir les meilleures conditions d’accueil au profit des demandeurs de visas. Lors d’une conférence de presse animée au niveau du centre par l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, accompagné pour l’occasion par le Consul Général à Alger, Eric Gérard, des responsables du ministère français des Affaires étrangères ainsi que du DG de VFS Global, toutes les explications nécessaires ont été données.

Il est rappelé qu’un appel d’offres avait été lancé en 2017 pour une meilleure prise en charge des demandes de visas en Algérie dans le cadre d’un nouveau cahier des charges. De nombreuses dérives avaient été signalées dans la gestion de l’ancien prestataire. Situation à laquelle les autorités françaises ont tenu à remédier. VFS global a été sélectionné parmi les 20 sociétés qui ont soumissionné.

Le professionnalisme, la fiabilité, la qualité de la sécurisation des données biométriques et les locaux prévus sont les critères objectifs et exigés pour lesquels la société à été retenue. C’est donc une bonne nouvelle pour les demandeurs de visas, d’autant que le cahier des charges est censé apporter des réponses concrètes aux besoins des demandeurs de plus en plus nombreux. «Face à l’augmentation significative de la demande (doublement des demandes en 5 ans, pour atteindre 410 000 visas en 2017 pour l’Algérie, dont 230 000 à Alger), il fallait, indique-t-on, une plate-forme internet plus adaptée qui permette une gestion fluide des rendez-vous et des délais raisonnables». Or selon l’ambassade de France, c’est désormais le cas puisque 1.500 à 2.000 rendez-vous gratuits sont disponibles chaque jour sur le site de VHS. Les rendez-vous sont ouverts jusqu’à 60 jours à l’avance. Le nouveau centre de dépôt, moderne, spacieux, bien agencé est aménagé pour recevoir le public dans les meilleures conditions —53 comptoirs, 21 cabines biométriques et 11 caisses sont réservés aux demandeurs. Il est à noter aussi que 2 comptoirs et 2 cabines sont réservés pour les personnes à mobilité réduite. Une cafétéria est également aménagée pour permettre aux demandeurs arrivés avant l’heure de rendez-vous de se restaurer ou d’y attendre simplement. La mise ne place de ce portail est également justifiée, selon les Français, par la nécessité de réagir face aux abus d’intermédiaires frauduleux et face au «gaspillage» des rendez-vous pris sans pour autant les honorer —quantifié, ce gaspillage représentait 30% du nombre de rendez-vous accordés—, de même qu’il permettra indique-t-on de sécuriser et de fiabiliser la prise de rendez-vous, grâce au prépaiement des frais de service par le demandeur lui même. Le rendez-vous est nominatif et n’est confirmé qu’après le prépaiement dans un délai de 72 h auprès d’une agence CPA ou en ligne, par carte bancaire. Il est aussi indiqué que les frais de service ont été revus à la baisse, passant de 3.850 à 3.600 DA, cependant non remboursables. Toutefois, avertira le Consul général, tout «dossier non conforme conduit au refus ». Ce taux représente pour l’année 2017, 37%. De même qu’il sera indiqué qu’au cours de cette année écoulé sur les 650.000 dossiers déposés, 410.000 visas ont été accordés. Toutefois, le Consul général a mis l’accent sur le risque de poursuites encouru par le demandeur en cas de dossier non conforme ou l’utilisation du visa pour un motif autre que celui pour lequel il a été accordé. Dans ce sens, il dira qu’en 2017, 10.162 Algériens se sont retrouvés en situation irrégulière et 10.000 autres ont été refoulés au niveau des aéroports pour ne pas avoir respecté le motif du visa. À titre d’exemple, seront cités des bénéficiaires d’un visa touristique et qui, une fois arrivés en France, se sont rendus auprès d’établissements hospitaliers pour des soins. L’ambassadeur tiendra à rappeler qu’il existe un «visa pour raison médicale» de même que des visas de circulation ont été également annulés pour la même cause au retour de leurs détenteurs. Interrogé sur la réduction de la durée des visas, soulignée par certains demandeurs, il sera précisé, que le Consulat applique entre autres la «réciprocité». «L’Algérie octroie des visas d’une durée maximale de deux ans», sera-t-il souligné. Ce portail unique pour enregistrer sa demande en ligne sera actif dans les prochains mois pour Oran et Annaba. La procédure d’enregistrement des demandes de visa s’effectue désormais impérativement, pour toutes les catégories de demandeurs, en ligne via l’application France-visas accessible 7 jours sur 7 et 24/24h. Le respect de cette nouvelle procédure permettra de présenter au Consulat général, un dossier complet, sincère et conforme aux exigences réglementaires Schengen et nationales et sera demandé à tous pour un traitement efficace et rapide des demandes. Le demandeur est tenu de déposer son dossier auprès de VFS, de se présenter le jour du rendez-vous muni de son passeport, de la lettre de confirmation du rendez-vous, du reçu de la banque, du formulaire daté, signé et rempli en ligne sur France-visas avec les photographies et la liste des justificatifs nécessaires. Une fois sa demande déposée, le demandeur pourra suivre son avancement en contactant le centre d’appel de VFS ou par courriel.

Nadia Kerraz