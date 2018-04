Parc de loisirs de Ben Aknoun : La rénovation à l’ordre du jour

«Le budget prévisionnel consacré au projet de rénovation du parc zoologique et des loisirs de Ben Aknoun est estimé à 59 milliards de dinars», a déclaré, hier à Alger, M. Hamid Melzi, PDG de la Société d'investissement hôtelière (SIH).

Intervenant lors d’une conférence intitulée «SIH, 20 ans d’existence», M. Melzi a évoqué les grandes réalisations et les importants projets accomplis par la société depuis sa création en 1997 à ce jour, abordant, entre autres, le projet relatif à la rénovation du Parc zoologique et de loisirs de Ben Aknoun, dont les travaux de transformation ont été accordés à son entreprise.

Selon le PDG de SIH, un important programme d’investissement est prévu pour la rénovation et la réhabilitation du parc à fin de lui permettre de bien remplir ses principales missions, à savoir protéger la faune et la flore en promouvant les richesses naturelles que recèle cet espace, considéré autrefois comme le poumon d’Alger.

«Dès son ouverture en 1982, le parc zoologique a été considéré comme le poumon d’Alger avec ses 200 hectares de forêts, sur les 309 hectares de superficie totale», a-t-il expliqué, regrettant, de cet fait, l’état actuel du parc qui, selon lui, est la conséquence d’un manque de gestion et d’entretien.

Devant cette situation, dira M. Melzi, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a pris la décision de confier le projet à la SIH pour son capital expérience et son savoir-faire dans le domaine.

Pour l’intervenant, le projet vise à transformer totalement le parc de Ben Aknoun en apportant des réaménagements et de nouvelles installations pour le mettre aux normes internationales au bénéfice du grand public.

«Ce projet est le plus important qui sera réalisé par la Société d’investissements hôtelière», a indiqué M. Melzi, précisant qu’il sera rentabilisé sur une période de 20 ans au maximum.

Il a, dans le sillage, évoqué l’impact de cet investissement sur l’emploi qui permettra l’ouverture de pas moins de 400 nouveaux postes de travail permanents.

«La rénovation du parc de Ben Aknoun permettra une augmentation d’emplois permanents de 617 travailleurs en 2017 à pas moins de 1.017 en 2021», a-t-il estimé, ajoutant que les employés actuels du parc seront transférés à la SIH et bénéficieront d’une nouvelle grille de salaires.

Ce transfert, notera M. Melzi, permettra aux 580 personnes qui travaillent au parc actuellement d’avoir une carrière stable, tout en précisant que la SIH veillera à l’amélioration de leurs conditions de travail et à la pérennisation de leur emploi.

Le PDG de la SIH a souligné, également, l’intérêt de cet important projet qui sera livré dans un délai de 30 mois. «Au bout de ce délai le parc sera une destination privilégiée pour le grand public et un pôle d’attractions et de découvertes pour les touristes», a fait savoir l’intervenant. Et d’ajouter qu’à la fin des travaux, la SIH prévoit le passage du nombre des visiteurs annuels d’un million en 2017 à plus de 7,2 millions, soit une augmentation de 720%.

Pour le PDG de la SIH, le nouveau parc de Ben Aknoun sera une espace familial et convivial par excellence, ouvert au grand public, précisant que le droit d’entrée sera estimé à 100 DA.

Il convient de noter que la société prévoit la réalisation d’un parc aquatique, un jardin botanique et un centre de loisirs et de restauration, outre la rénovation des deux hôtels du parc, à savoir l'hôtel Moncada et le Mouflon d’or. Il est également question de remplacer les équipements de la partie attraction par des machines aux normes internationales.

«Nous avons déjà commencé à mettre en place une clôture avec télésurveillance sur 12,8 km pour sécuriser l’espace avant de procéder aux travaux de réalisation», a fait savoir M. Melzi, précisant que la SIH est en cours de négociation avec plusieurs sociétés internationales pour bénéficier de leur expertise en matière de gestion des parcs naturels. Cette conférence a été, également, une occasion pour M. Melzi de faire le point sur les nombreux projets réalisés par la société d’investissement hôtelière et ceux en cours de réalisation.

M. Melzi a estimé le coût global des projets de la société d’investissement hôtelière à 92 milliards de dinars à fin 2017, précisant que la SIH connaît une croissance régulière depuis sa création en 1997. Pour lui, cette réussite est le fruit de la persévérance et la rigueur réalisée par une équipe soudée.

Kamélia Hadjib