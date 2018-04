En prévision de la saison estivale : Une feuille de route ambitieuse

En prévision de la saison estivale 2018, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a présidé, hier à Alger, une réunion consacrée à l’évaluation de l’état d'exécution du programme de développement.

En effet, afin de permettre aux citoyens de passer une saison estivale dans de bonnes conditions en matière d'alimentation en eau potable, le secteur des ressources en eau a organisé une série de rencontres avec tous les intervenants dans le service public de l'eau et avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, suivie d'un conseil interministériel tenu en date du 25 mars 2018.

Une feuille de route ambitieuse a été tracée par le secteur des ressources en eau et a bénéficié de l’appui nécessaire du gouvernement qui, en plus du programme d'investissement normal, a approuvé un programme d’urgence au profit du secteur des ressources en eau d’un montant de 31 milliards de dinars et un soutien financier de 6 milliards de dinars accordé à l'ADE. C'est dire toute l'importance accordée par l'Etat au service public de l'eau.

Cette réunion a examiné l'état d'exécution du programme d'investissement lancé au niveau de 15 wilayas à savoir Oum El Bouaghi, Batna, Blida, Tebessa, Djelfa, Sétif, Skikda, Annaba, Médéa, Msila, Mascara, Bordj Bou Arreridj, El-Tarf, Souk Ahras et Relizane et qui affiche un taux d’avancement encourageant permettant le lancement imminent des opérations inscrites dans le cadre du programme d'urgence.

Le ministre a, lors de son intervention, insisté sur le respect des échéances fixées pour la mise en service de toutes les actions lancées. Il a également fait appel au sens de responsabilités des gestionnaires à tous les niveaux afin d'adopter des pratiques de gestion à la hauteur des attentes des citoyens en mettant l'accent, encore une fois, sur la nécessité de renforcer la communication en direction des usagers du service public de l'eau.

Enfin, une réunion similaire est prévue demain à l'effet d'examiner l'état d'exécution du programme de développement inscrit dans un autre lot de wilayas.