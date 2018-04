Le ministre des ressources en eau à Tizi ouzou : Renforcement de l’AEP

Au premier jour de cette visite, le ministre, accompagné du wali et du P/APW, s’est rendu à la station de pompage de Tassadort et au projet de station d’épuration des eaux usées d’Oued Falli, dans la commune de Tizi Ouzou, le chantier du barrage de Souk Ntlatta, dans la commune de Tamdaït, de la station de déminéralisation de Talla Oullili, à Boghni, et enfin au grand barrage de Taksebt, à Ath Aïssi.

Au niveau de la station de pompage de Tassadort, le ministre a écouté un exposé sur le déroulement des travaux de réhabilitation des conduites de refoulement d’eau à partir de cette station que réalise l’entreprise Hydro-aménagement. Le délai prévisionnel de réception de ces travaux est fixé à fin avril.

L’impact attendu de ce projet est le rétablissement des installations de production de l’eau pour un gain de 7.000 m3/j. La station d’épuration d’Oued Falli en réalisation pour la protection du nouveau pôle urbain de la commune de Tizi-Ouzou est le deuxième grand projet visité. La date prévisionnelle de l’achèvement des travaux de ce projet, pour lesquels une substantielle enveloppe financière de l’ordre de près de deux milliards de dinars a été mobilisée, est fixée pour le deuxième semestre de l’année 2019. Cette station d’épuration est d’une capacité de traitement de 100.000 eq/hab, soit 15.000 m3/j.

La mise en service de cette station permettra l’épuration des rejets de la population d’Oued Falli, la préservation des cours d’eaux et la nappe phréatique de Sebaou contre la population et la réutilisation des eaux épurées dans l’irrigation agricole.

Le ministre des Ressources en eau s’est rendu ensuite à Souk Ntlatta pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation du barrage hydraulique, de même nom, qui est destiné pour le renforcement en AEP des villages des communes de Tirmitine, Sidi Namane, Tadmait, Draa Ben Khedda, Maatkas, Ait Yahia Moussa, Mkira, et Tizi-Ouzou, soit 188 villages pour une population actuelle de 240.000 habitants, ainsi que les zones industrielles et d’activités de Draa El Mizan, Tizi-Ghenif, Tadmait et Draa Ben Khedda. L’achèvement des travaux de ce barrage est prévu pour décembre 2019.

Le taux d’avancement des travaux de ce barrage d’une capacité de stockage de 98 hm3/an est de l’ordre de 43%. A Boghni, Hocine Necib, a visité la station de déminéralisation de Talla Oulili d’ une capacité de 2.592 m3/j et qui nécessite des travaux de réhabilitation afin de renforcer en AEP une population estimée à 20.000 habitants.

Le barrage de Taksebt, a été la dernière étape de cette visite, une fiche technique du projet de protection du barrage par la réalisation de six stations d’épuration des eaux usées a été présentée au ministre. Ses six STEP de capacités différentes sont prévues dans les communes de Mechtras, Irdjen, Ouacifs, Ain El Hammam, et Ouadhias, des communes situées en amont de la cuvette du barrage.

La consistance des travaux porte sur les travaux de génie civil de la filière traitement, la fourniture et le montage des équipements électroniques et électriques ainsi que la mise en service des stations d’épuration et de relevage.

L’impact de ce projet a pour but la protection de la cuvette du barrage Taksebt contre la pollution.

La capacité de traitement de ces stations d’épuration des eaux usées urbaines de type biologique sera de l’ordre de 109.200 EH à l’horizon 2035.

«L’Etat continuera à œuvrer dans le sens de permettre à toutes les populations de bénéficier de l’eau potable d’une manière régulière et en quantité suffisante, même dans les localités les plus enclavées du pays», a précisé M. Necib, rappelant que «l'eau reste un produit social et d'équité sociale d'où l'engagement du gouvernement sur instruction du Président de la République de maintenir l’effort et de poursuivre cette politique d'équité».

Le défi du ministère est d'offrir à travers aussi bien les projets structurants que des projets de moindre importance une meilleure distribution.

Le ministre a par ailleurs insisté sur l’importance du respect des délais de réception de tous les projets en cours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont

la barrage de Souk Ntlatta qui sera d’un grand apport au réseau d’alimentation des populations du sud-ouest de la wilaya.

Agence et Bel. Adrar