Bouira : Un terroriste capturé

Un terroriste, en possession d’une arme à feu et d’une quantité de munitions, a été capturé samedi dernier à Bouira par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée, nationale populaire a capturé, le 7 avril 2018 à Bouira (1re Région militaire), le terroriste dénommé B. Zakaria, en possession d’une arme à feu et d’une quantité de munition», note la même source, précisant que «ledit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014».

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté huit narcotrafiquants et saisi 211 kilogrammes de kif traité et sept véhicules à Tlemcen, Oran (2e RM), Blida (1re RM) et Djanet (4 RM)». D’autres détachements «ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), six contrebandiers et saisi un camion, deux grues, un véhicule tout-terrain, 1.200 litres de carburant, 1,15 tonne de denrées alimentaires et 190 sacs de charbon».

En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé deux contrebandiers et saisi 1.090 unités de différentes boissons et 2.000 paquets de cigarettes à Tlemcen (2e RM et Biskra (4e RM)».

Les éléments de l'ANP, ont, d'autre part «arrêté, à El Tar (5e RM), sept individus et saisi 5,7 kilogrammes de corail et des équipements de plongée sous-marine».

De même, «onze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Aïn Témouchent», conclut le communiqué.