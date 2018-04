Lutte contre le terrorisme en Afrique : Assécher les sources de financement

Le trafic de drogue et la vente d’armes ainsi que d’autres formes de banditisme sont parmi les sources de financement du terrorisme, que ce soit en Afrique ou dans d’autres continents, et les dirigeants des nations concernées tentent de trouver des moyens pour priver les groupes menaçant leur sécurité de ces revenus.

La réunion de Haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique, qui se tient aujourd’hui et demain à Alger, rassemble de nombreux représentants d’Etats africains, de l'Union européenne et d'autres organisations internationales et régionales.

Les participants, dont les représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et du Canada, se pencheront lors des travaux, dont l'ouverture sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur les questions d'ordre stratégique préoccupant collectivement les Etats, ainsi que sur les moyens et méthodes de lutte contre le terrorisme. L’Algérie a toujours appelé à une coopération internationale et régionale dans ce cadre comme cela fut le cas lors de la tenue d’une session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur en mars dernier. A cette occasion, le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a rappelé que le pays reste attaché à l'unité de l'action pour faire face aux défis actuels.

En Afrique, dans le monde arabe et même sur d’autres espaces géostratégiques, de véritables tragédies continuent d’être subies suite à des actes terroristes perpétrés par des groupes extrémistes. De nombreux pays enregistrent une activité criminelle inquiétante et une violence sans précédent menaçant la sécurité de territoires entiers, y compris chez les voisins de l’Algérie. C’est dans ce contexte que le pays a appelé ses partenaires à observer la vigilance et à améliorer en permanence la coopération et la coordination au plus haut niveau de manière à garantir la sécurité et la stabilité des Etats.

Ces derniers ne cessent de s’inspirer de l’expérience algérienne pour améliorer la situation sécuritaire pour faire face aux tentatives de démembrement orchestrées par des rivaux s’érigeant en Etat. Le cas de la Libye, de la Syrie et de l’Irak sont édifiants à cet égard.

Néanmoins, la lutte contre le terrorisme n'est pas confinée dans une aire géographique précise car c'est une problématique qui demeure posée pour tant de nations, du moment que les citoyens et leurs biens sont menacés et que ces groupes persistent à menacer la stabilité des institutions de l'Etat et tentent d'imposer des référents religieux et idéologiques d’un autre âge.

La lutte contre le terrorisme est loin d’être conjoncturelle puisque plusieurs Etats l’ont inscrite dans leurs agendas depuis des décennies.

Dans les années 1990, le pays a été seul à affronter le phénomène mais depuis le début du siècle, une prise de conscience collective s’est imposée conduisant à l’élaboration d’un cadre international pour l’éradiquer. Cela passe d’abord par l’assèchement de ses sources de financement dont traitera la réunion d’aujourd’hui

Ahmed Mesbah