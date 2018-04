50e anniversaire du service national : L’école du patriotisme

Le directeur du service national au ministère de la Défense nationale, le général major Mohamed Salah Benbicha, a affirmé hier à Alger, l'importance de célébrer le 50e anniversaire de l'institution du service national, et ce en commémoration du lancement «d'un parcours jalonné de hauts faits et de nombreuses réalisations».

«La célébration du 50e anniversaire de l'institution du service national qui revêt une grande symbolique, se veut un témoignage de reconnaissance et de gratitude à tous les Algériens qui s'étaient engagés à mener la bataille d'édification du jeune Etat algérien, au lendemain de l'indépendance nationale et à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays», a indiqué le général major Benbicha, dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de célébration.

Le programme de célébration de cet anniversaire, dont le coup d'envoi officiel a été donné par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, «se veut une occasion pour se rappeler les souvenirs des promotions successives de jeunes ayant répondu à l'appel du devoir national sans aucune hésitation, en suivant l'exemple de leurs braves aïeux parmi les vaillants enfants de l'Algérie qui ont participé à la Glorieuse guerre de Libération nationale pour que vive l'Algérie», a poursuivi le même responsable. Le général-major Benbicha a présenté le programme de célébration du 50e anniversaire de l'institution du service national.

Les festivités de cette célébration ont débuté par l'émission d'un timbre postal, en partenariat avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, l'organisation d'une exposition au niveau du musée central de l'Armée sur l'évolution du service national, depuis son institution, une exposition sur tous les timbres postaux émis jusqu'à présent relatifs au service national et la projection d'un documentaire sur les réalisations accomplies dans différents domaines, grâce aux jeunes qui ont répondu à l'appel du service national, a indiqué le responsable.

Un séminaire national sur le thème «Le service national : cinquante ans de réalisations» sera organisé lundi au niveau du Cercle national de l'Armée qui verra également la projection d'un documentaire et l'animation de conférences sur la philosophie du service national.

Des manifestations sportives et concours culturels de la meilleure œuvre artistique seront organisés du 11 au 14 avril, outre des portes ouvertes au profit des citoyens du 15 au 18 avril, sur l'ensemble du territoire national, portant sur les centres et bureaux du service national.



Edition d'un timbre commémorant l’évènement



Le général-major Zenakhri Mohamed, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé, hier, au nom du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), une cérémonie d'édition d'un timbre postal dans le cadre des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'instauration du Service national, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La cérémonie, organisée au musée central de l'Armée, s'est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, ainsi que des officiers généraux de l'ANP, précise-t-on de même source.

«Ce timbre postal est édité en hommage à tous les citoyens qui ont accompli leur devoir au sein de l'école du Service national depuis son instauration avec dévouement et abnégation, où ils se sont épris des valeurs nationales suprêmes et participé à toutes les missions dévolues à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, en participant à la concrétisation des différents projets de développement durant plusieurs années de travail laborieux, couronnées d'acquis et de réalisations restées gravées dans la mémoire du peuple algérien», souligne le communiqué.

L'exposition organisée au niveau du musée central de l'Armée et relatant les différentes étapes historiques du Service national depuis son instauration, se poursuivra jusqu'au 14 avril, note la même source.