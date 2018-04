Conseil de la nation : Adoption du projet de texte de règlement budgétaire 2015

Le vote s’est traduit par 105 «Oui» et trois abstentions sans aucune opposition, a-t-on constaté lors d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda. A l’issue du vote, le ministre des Finances a souligné que le Gouvernement prendra en charge «progressivement» les recommandations de la commission du Budget et des finances ainsi que les observations de la Cour des comptes concernant «les insuffisances relevées dans plusieurs domaines». Il faut dire que le projet de texte adopté hier consacre le principe du contrôle du législatif sur l’exécutif, de même qu’il fait ressortir les conditions d’exécution du budget général de l’Etat de l’année 2015 ainsi que l’état d’exécution effective des crédits sur la même année. Il est indiqué, dans ce cadre, que durant l’année 2015, les recettes budgétaires «effectives» ont été de 4.563,8 milliards de dinars (mds DA), soit 389 mds DA de moins que le montant prévu. La Loi de finances complémentaire de 2015 avait, pour rappel, prévu un montant de 4.952,7 mds DA de recettes budgétaires composées de 3.230 mds DA au titre des ressources ordinaires et de 1.722,94 mds DA au titre de la fiscalité pétrolière budgétisée. S’agissant du recouvrement global effectif de la fiscalité pétrolière, ce dernier a été de 2.278,3 mds DA affectés à hauteur de 1.722,94 mds DA au budget de l’Etat (75,62%), de 552,2 mds DA (24,4%) au Fonds de régulation des recettes (FRR) et de 3,2 mds DA à Alnaft (0,14%). Les dépenses budgétaires exécutées au titre de 2015 sont chiffrées à 7.424,3 mds DA avec 4.660,3 mds DA au titre des dépenses de fonctionnement et 2.589,02 mds DA au titre de l’équipement. Pour ce qui est des dépenses budgétaires imprévues, celles-ci étaient de 175 mds DA. Il est à signaler également que lors de la même année de 2015, le solde débiteur dégagé par les comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 3.776,1 mds DA.

Le solde exécution de la Loi de finances de l’exercice 2015 a présente un déficit de trésorerie de 6.372,25 mds DA. L’encours de la dette publique a augmenté à 1.407,18 milliards de DA à la fin 2015 (contre 1.266 milliards de DA à fin 2014) se répartissant entre 1.380,8 milliards de DA pour la dette interne et 26,38 milliards de DA pour la dette externe (contre-valeur de 246,64 millions de dollars au taux de change du 29 décembre 2015). Le taux de croissance économique en 2015 s’est situé à 3,8%, soit au même niveau que celui réalisé en 2014 et ce, tel que prévu dans la Loi de finances complémentaire 2015 (LFC 2015).

En terme de valeur, le Produit intérieur brut (PIB) nominal en 2015 a été de 16.591,9 mds DA, en baisse par rapport à celui prévu par la LFC 2015 (18.255,5 mds DA). Ce repli se justifie par la baisse des prix à l’exportation des produits des hydrocarbures. Le taux d’inflation enregistré en 2015 s’est établi à 4,8% contre 3% et 4% prévus respectivement dans la LF initiale 2015 et la LFC 2015. En liaison avec la poursuite de la contraction des ressources qui a prévalu depuis le 2ème semestre 2014, les actions prises au titre de l’année 2015 s’inscrivent dans la logique de rééquilibrage budgétaire à court et moyen termes et dans l’adoption d’une discipline dans la gestion publique. Ceci s’est traduit, d’une part, par la rationalisation et l’optimisation de la dépense publique, sans remise en cause de la politique et de la dynamique d’investissements publics en cours, surtout dans les secteurs à caractère social et, d’autre part, par le renforcement des capacités de financement du budget de l’Etat.



450 milliards de dinars mobilisés au titre de soutien aux familles



Lors de la présentation de ce projet de texte devant les sénateurs, le ministre des Finances a rappelé quelques chiffres importants ayant été enregistrés en 2015, année lors de laquelle plus de 450 milliards de DA ont été mobilisés au titre de soutien aux familles.

Il faut savoir que «globalement, en matière de transferts sociaux, la loi de finances 2015 a prévu une enveloppe de 1.708,74 mds DA (9,1% du PIB), sachant que 65,45% de ces transferts ont été destinés au soutien aux familles, à l’habitat et à la santé». Aussi, le soutien aux familles s’est élevé à 450,4 mds DA, soit 25% du total des transferts. Cette catégorie de dépenses traduit l’effort consenti en faveur de l’amélioration des conditions de vie à travers les prestations familiales, l’éducation, le soutien aux prix des produits de base et l’accès à l’eau, au gaz et à l’électricité.

Les subventions des prix des produits de base (céréales, lait, sucre et huile alimentaire) ont atteint un montant de 217,6 mds DA, soit 48,31% du soutien destiné aux familles et 12,08% de l’ensemble des transferts. Un montant de 403,3 mds DA, représentant 22,4% des transferts sociaux, a été destiné à l’habitat. L’on saura également que «le soutien à la santé a bénéficié d’un montant de 325,2 mds DA, représentant 18,05% du montant global des transferts sociaux pour l’exercice 2015».



La commission des Affaires financières recommande la poursuite des réformes financières et fiscales.

En vue de soutenir la croissance économique



La commission des Affaires économiques et financières du Conseil de la nation a appelé - dans son rapport présenté par le sénateur Abdelhak Kazitani, au «traitement de la situation des comptes d’affectations spéciales, vu le nombre important des comptes accumulés, à la modernisation du système de contrôle et à l’évaluation de l’exécution des programmes inscrits, tout en procédant à leur assainissement, en raison de la faible consommation des affectations». La commission a mis l’accent également le suivi des remboursements des crédits alloués et le suivi rigoureux de l’exécution et de l’évaluation des programmes de développement des communes, tout en appelant au respect des règles relatives à la transparence et à une meilleure maîtrise des dépenses imprévues.

La commission a en outre souligné l’importance de la maitrise des prévisions budgétaires, la garantie d’une coordination permanente entre les différents appareils de l’Etat en charge des recettes de l’Etat, la mise en place d’un système développé de contrôle et d’évaluation et la lutte contre le gaspillage dans les différents secteurs notamment dans les entreprises publiques en situation difficile. Le même document relève d’autre part qu’il est impératif d’améliorer le recouvrement des impôts, de consacrer une politique fiscale en faveur du développement socio-économique, d’intensifier le contrôle des importations, de vérifier les montants transférés à l’étranger et de réduire les importations des dérivés pétroliers, outre la reconsidération des méthodes de travail des entreprises, publiques et privées, répondant aux normes de recrutement, de compétence et de contrôle.

La même commission a mis en relief la nécessité d’encourager les efforts visant la maîtrise de la consommation énergétique, la construction de systèmes industriels à même de rehausser le taux d’intégration nationale dans le domaine industriel et la création de projets générateurs de valeur ajoutée. Ces recommandations ont également été évoquées par nombre de sénateurs intervenants lors de cette séance plénière.



Appel à la nécessité de remédier à la faible consommation des crédits financiers



Les membres du Conseil de la nation ont également souligné lors de l’examen du texte la nécessité de traitement de la problématique liée à la faible consommation des crédits financiers, destinés aux projets de développement dans les différents secteurs. Dans ce cadre, le sénateur Moussa Temdar Taza, (FFS) a signalé qu’un nombre important de projets inscrits pour l’exercice 2015 n’ont pas été lancés, avec des enveloppes financières destinées aux investissements publics dont le taux ne dépasse pas 28%. «Cela démontre que les remarques de la Cour des comptes qui a recommandé, dans ses rapports annuels, l’amélioration de la gestion de l’argent public et une plus grande présence des départements ministériels sur le terrain, à travers l’exécution effective des projets programmés, n’ont pas été prises en compte», a-t-il affirmé.

M. Temdar Taza a appelé, dans ce même contexte, à «l’amélioration de l’exercice du contrôle parlementaire et de ses mécanismes, de sorte à consacrer la culture de la citoyenneté participative».

Dans son intervention, le sénateur Belkacem Kara (FLN) a appelé les responsables locaux à concrétiser les projets de développement arrêtés et de veiller à leur exécution, en raison de l’atermoiement de certains entrepreneurs et maitres d’oeuvres, et ce, en dépit de l’abondance des affectations financières.

Il a évoqué aussi l’importance de promouvoir le rôle «du contrôleur financier auprès de chaque commune, pour simplifier les mesures de lancement des projets, à travers leur validation financière, et de lui éviter d’être un outil bureaucratique entravant l’exécution des projets». De son côté, le sénateur Hamid Bouzekri (RND) s’est exprimé à propos du problème de «la faiblesse du recouvrement fiscal» qui persiste, a-t-il affirmé, en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays et qui exige des solutions immédiates pour remédier à ce dysfonctionnement. Selon les propos de M. Bouzekri, «la persistance de ce problème est dû, en fait, au laxisme dans l’exécution et la non exploitation des moyens juridiques disponibles ».

Ce sénateur soutient que «l’économie algérienne aurait pu éviter la suspension de plusieurs projets de développement au niveau local si le recouvrement fiscal était effectué de façon plus efficace». Pour sa part, le parlementaire Abdelkader Mazouz (FLN) a indiqué qu’en dépit du volume important des transferts sociaux contenu dans la loi du règlement budgétaire 2015, le système de subvention nécessite une réglementation stricte et bien définie, pour profiter aux véritables bénéficiaires. Il a appelé à l’amélioration des mécanismes de contrôle de l’argent public et l’intervention ferme de la justice pour mettre un terme aux dépassements enregistrés dans ce domaine.

Le sénateur Abdelkrim Koreichi (Tiers présidentiel) a appelé, de son côté, à une « répartition équitable des ressources financières, de manière à les orienter sérieusement vers les secteurs et les projets générateurs de valeur ajoutée et créateurs de postes d’emploi».



Les résultats de comptabilité liés à l’exécution de la loi de finances 2015 n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part de la Cour des comptes



Avant de répondre aux questions et préoccupations des membres du Conseil de la Nation, le ministre des Finances, a de prime abord, souligné que les résultats de comptabilité liés à l’exécution de la loi de finances 2015 n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part de la Cour des comptes. Il a également fait remarquer que les insuffisances enregistrées sont d’ordre administratif ou procédural et non pas d’ordre comptable.



Le projet de loi organique relative aux lois de Finances bientôt sur le bureau de l’APN



L’autre annonce faite lors de cette séance plénière concerne le projet de loi organique relative aux lois de Finances. Les services du ministère des Finances ont achevé la rédaction de ce projet texte qui vise à mettre la législation en la matière, en concordance avec la Constitution. Aussi, le projet de loi organique relative aux lois de finances sera déposé dans les prochains jours au bureau de l’APN pour la programmation de la présentation et des débats en plénière.

Evoquant par ailleurs, les mesures légales appliquées dans le cadre de la lutte contre la fraude, le ministre a révélé que «plus de 100.000 contrevenants à la législation et aux réglementations fiscale, douanière, commerciale et bancaire inscrits au fichier national des fraudeurs et auteurs d’infractions, ont été exclus des différentes transactions commerciales et de la demande publique».

A noter, aussi, de nouvelles mesures administratives ont été introduites, à travers la création de poste d’agents des impôts et l’utilisation de moyens modernes de paiement et de facturation, outre la modernisation de l’administration fiscale, à travers la mise en place d’un système d’information favorisant la prise de décision et la définition des orientations stratégiques. Clair, net et précis, le ministre a répondu à l’ensemble des préoccupations des sénateurs intervenants et a assuré de remédier aux insuffisances.

