Institutions financières arabes : Faciliter l’investissement étranger

Les travaux des Assemblées annuelles des institutions financières arabes se dérouleront, les 10 et 11 avril à Amman (Jordanie), avec la participation du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué hier son département ministériel, dans un communiqué. Accompagné d'une délégation de son ministère, M. Raouya présidera, à cette occasion, la 41e session du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire arabe (FMA). En marge de ces Assemblées, le ministre participera à la 9e réunion du Conseil des ministres arabes des Finances, créé lors du Sommet des chefs d’État arabes sur le développement économique et social arabe. Il prendra part également à la 8e réunion du Conseil de supervision du Compte spécial pour le financement de projets de la PME du secteur privé dans les pays arabes, créé lors du Sommet des chefs d’État arabes sur le développement économique et social arabe, suite à l’initiative de l’émir du Koweït. Il devra aussi rencontrer les responsables des institutions financières arabes, internationales et régionales, ainsi que certains de ses homologues des pays arabes.

Le Directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), Abdelkrim Mansouri, et le ministre d'État jordanien pour les affaires d'investissement, Mohannad Shehadeh, ont passé en revue, à la mer Morte (Jordanie), les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines d'investissement. Lors d'une rencontre organisée en marge du 16e Forum arabe des entreprises, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Amman, Mohamed Bourouba, les deux parties ont réaffirmé la volonté des deux pays de développer la coopération bilatérale et l'investissement commun au mieux des intérêts des deux peuples et en exécution des conclusions de la commission mixte algéro-jordanienne réunie à Alger en janvier dernier.

À cette occasion, M. Mansouri a présenté un aperçu des avantages et incitations à l'investissement accordés par l'Algérie aux investisseurs arabes et aux autres étrangers, soulignant qu'il y a des opportunités d'investissement prometteuses entre les deux pays à exploiter dans le cadre du nouveau code des investissements approuvé en août 2016 et qui tient compte des orientations du gouvernement en termes des projets de développement industriel, touristique, agricole et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le DG de l’ANDI a rassuré le ministre jordanien que les autorités algériennes ont pris toutes les mesures pour faciliter l'investissement étranger en Algérie, mettant en avant la disponibilité de son Agence à coopérer étroitement avec la partie jordanienne, notamment dans les domaines de la formation et des rencontres communes, pour tirer profit des expériences d'investissement réussies dans les deux pays et garder contact entre leurs investisseurs. De son côté, l'ambassadeur algérien en Jordanie a mis l'accent sur l'importance d'activer les conventions de coopération bilatérale signées récemment comme cadre juridique et réglementaire régissant le processus de coopération commerciale et économique, et celui de l'investissement entre l'Algérie et la Jordanie. Le ministre jordanien a fait état de la volonté de son pays de concrétiser une réelle coopération et un partenariat avec l'Algérie, à travers la définition du cadre et des domaines de ce partenariat reposant sur les conventions de coopération signées, lors de la réunion de la commission mixte algéro-jordanienne. La rencontre a constitué une opportunité durant laquelle les deux parties ont évoqué le thème de l'exposition des produits algériens, prévue à Amman en mai prochain. Cependant, il a été proposé de reporter cette exposition jusqu'à septembre prochain, car coïncidant avec d'autres manifestations et expositions régionales et internationales en Jordanie, pouvant mener à l'échec de cette première manifestation algérienne en Jordanie.