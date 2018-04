Relations du travail : Le CNES expose le modèle au Caire

La Ligue des conseils arabes économiques et sociaux et instances similaires tient, en marge de la 45e session de l'Organisation arabe du Travail au Caire, depuis hier, une réunion de son Assemblée générale à laquelle prend part une délégation du Conseil national économique et social, conduite par son secrétaire général, Lakhdar Guenoune, a indiqué un communiqué du CNES. Cette réunion verra l'élection du nouveau président de la Ligue des conseils arabes économiques et sociaux et instances similaires, et l'adoption de son plan d'action 2018-2019, a précisé la même source. Les travaux de la 45e session de l'OAT porteront sur «la dynamique des marchés de travail arabes : les mutations et les processus d'évolution», a ajouté la même source, soulignant que la CNES participera, lors de cette session, avec une intervention sur «Le rôle des Conseils arabes économiques et sociaux dans la consolidation et le renforcement des relations du travail pour un développement durable». La Ligue des conseils arabes économiques et sociaux et instances similaires a été créée, en 2015 à Alger, et le CNES en avait assuré la présidence jusqu'en 2017. L'Algérie abrite le siège de La ligue, et le Secrétaire général du CNES assure le poste de son Secrétaire général.