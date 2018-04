Le ministre angolais des Relations extérieures reçu par MM. Bensalah et Ouyahia : rehausser le niveau de coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, M. Manuel Domingos Augusto, ont passé en revue, hier à Alger, l'état des relations bilatérales et les moyens de les hisser «à un plus haut niveau, au mieux des intérêts des peuples des deux pays».

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, les deux parties ont réaffirmé «leur disposition à hisser les relations économiques et commerciales au niveau des bonnes relations politiques liant les deux pays». À cette occasion, le ministre angolais a salué «les réalisations enregistrées par l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», affirmant que l'Algérie «est devenue une source d'inspiration pour les peuples africains, en ce qui concerne la concorde civile et la réconciliation nationale». Au volet parlementaire, les deux parties sont convenues d’«intensifier l'échange de délégations et d'œuvrer à la coordination des positions, lors des rencontres parlementaires». Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a également reçu le ministre angolais, porteur d'un message au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui a tenu samedi une séance de travail avec le ministre angolais, à l'issue de laquelle il a relevé, dans une déclaration à la presse, l'existence d'un «grand potentiel» d’échanges entre l'Algérie et son pays, soulignant l'importance de rehausser la coopération économique au niveau des relations politiques liant les deux pays.



Sonatrach, invitée à investir dans l’onshore angolais



Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a aussi reçu M. Domingos Augusto, avec lequel il a été évoqué la coopération énergétique, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Les deux parties ont ainsi examiné l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, dont les hydrocarbures, qualifiées d’«excellentes», et les perspectives de leur renforcement. Lors de cette rencontre, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer cette coopération, notamment dans les domaines des hydrocarbures (exploration en onshore et offshore), l’électricité et la formation, précise la même source. À cet effet, le ministre angolais, qui a relevé les relations historiques entre les deux pays, a exprimé l’intérêt de son pays de bénéficier de l’expérience algérienne dans les domaines de l’exploitation du gaz et de l’exploration dans l’onshore, et faire bénéficier l’Algérie de l’expérience angolaise en matière d’exploration en offshore. Il a aussi souhaité voir la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach investir avec son homologue angolaise Sonangol dans l’onshore angolais. Pour sa part, M. Guitouni a relevé l’excellence des relations entre les deux pays, en exprimant la disponibilité de son secteur à faire bénéficier les compagnies angolaises de l’expérience algérienne.

Il a, à cet effet, évoqué les importantes potentialités et opportunités de partenariat et d’investissement existantes dans les deux pays et pouvant être explorées dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Les deux parties ont également relevé la convergence des points de vue des deux pays au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), pour atteindre l’objectif de la stabilisation des marchés pétroliers.



Expérience pionnière en matière de déminage



M. Augusto a eu également un entretien avec le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, durant lequel les deux responsables ont passé en revue les relations entre les deux pays et les moyens de tirer profit de l'expérience de l'Algérie en matière de sauvegarde de la mémoire nationale et de prise en charge des moudjahidine. Lors de cet entretien, M. Zitouni a évoqué «les relations historiques qui lient les deux pays, ainsi que les efforts déployés par le ministère des Moudjahidine en matière de sauvegarde de la mémoire nationale et de sa transmission aux générations futures, outre la prise en charge des moudjahidine et leurs ayants droit», a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre des Moudjahidine a rappelé «le niveau de la coopération entre les deux pays qui puise sa profondeur de l'histoire commune, fondée sur les valeurs de la liberté et de la justice dans le monde», soulignant qu'une convention de coopération entre le ministère des Moudjahidine, et le ministère angolais des Anciens combattants et vétérans de la patrie «est en cours d'examen». De son côté, le ministre angolais a affirmé que sa visite en Algérie «constitue une opportunité en vue de valoriser les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples amis», passant en revue «le développement que connaît le secteur des anciens combattants en Angola».

Il a exprimé «sa gratitude à l'État et au peuple algériens, pour le soutien apporté durant sa révolution contre le colonialisme», saluant «la sagesse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans la défense des causes africaines». À cette occasion, le ministre angolais a valorisé «le rôle central de l'Algérie dans le développement du continent», exprimant ses aspirations pour le «renforcement des relations et leur approfondissement à l'avenir, notamment entre le secteur des Moudjahidine et celui des Anciens combattants angolais, formant le vœu qu'elle se consolide prochainement par la visite du ministre angolais des Anciens combattants et Vétérans pour la patrie, visant à s'enquérir et à tirer profit de l'expérience de l'Algérie dans ce domaine».

M. Domingos Augusto a salué l'expérience «pionnière» de l'Algérie en matière de déminage, considérée comme «modèle pour son pays qui souffre de ce problème».