Rétrospective sur la remarquable évolution de l’Algérie sous la conduite du Président Bouteflika : des pas de géant sur le chemin de la modernité

A une semaine, jour pour jour du 4e anniversaire de son investiture pour un 4e mandat à la magistrature suprême qui se voulait, rappelle t-on une réponse à l’aspiration du peuple, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a été solennellement sollicité par le parti majoritaire, le FLN, pour se présenter à la prochaine présidentielle pour poursuivre son œuvre.

Pour tout observateur de la scène politique nationale, il est indéniable que le doyen des partis vient d’exprimer tout haut une attente populaire. Aussi cette sollicitation est substantiellement au centre d’un consensus de plusieurs partis politiques du courant nationaliste à l’instar du RND, du TAJ et du MPA. Toutefois, et par-delà ce front uni dont les leaders politiques n’ont eu de cesse à réitérer leurs fidélité et loyauté à l’endroit du Chef de l’Etat, l’on peut d’ores et déjà gager sur une réelle volonté de la base citoyenne aspirant au parachèvement de l’œuvre du Président pour la promotion de la stabilité, la consolidation de l’Etat de droit et l’affranchissement des libertés. Ce ne sont pas là des slogans creux, tant il est vrai que dans l’ensemble de ces domaines replaçant l’Algérie sur la voie de la modernité, le processus est bien mis en marche et les résultats obtenus jusque là certifient de son caractère judicieux.

Le secret de la réussite réside en grande partie dans le sens visionnaire du Président de la République, un chevronné de la politique qui a su subtilement ordonner les priorités de son action, et ce, dès sa première élection en 1999. Restaurer la paix et recouvrer la stabilité, resserrer les rangs d’une Algérie meurtrie et estropiée par une décennie de terrorisme barbare qui a semé mort et désolation sur l’ensemble du territoire, c’était là, la première des prouesses consacrée par M. Bouteflika à travers son projet phare de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Puis, dès le début des années 2000, l’œuvre de la reconstruction du pays a été entamée d’abord via le recours à la réalisation de mégaprojets dans le domaine des infrastructures de base, d’une nécessité absolue pour asseoir une dynamique économique compétitive. A la même époque, la crise de logement était à son apogée tout comme le manque de ressource hydrique, à telle enseigne que l’option de recourir à l’importation de l’eau a même été un moment envisagée.

Le taux de chômage frôlait les 30% et une profonde réforme, notamment d’ordre institutionnel s’imposait déjà comme un impératif dans plusieurs secteurs.

Durant le premier mandat du Président, le pays était à reconstruire de fond en comble, et le programme initié par le Chef de l’Etat était à même de répondre à cet objectif crucial.

Autre priorité qu’il ne fallait pas du tout négliger, reconquérir la place de l’Algérie sur la scène internationale et dans ce cadre, les déplacements du Président effectués dans plusieurs capitales du monde obéissaient à cette logique de redorer l’image de l’Algérie ternie par des années de terrorisme.

Tous ces efforts consentis dès la prise de pouvoir par M. Bouteflika ainsi que d’autres décisions audacieuses dont il a été l’auteur, à l’exemple du paiement de la dette extérieure, se sont avérées, aujourd’hui d’un impact salutaire pour le pays.

Sous la gouvernance éclairée du Président de la République, l’Algérie a accompli des pas de géants en matière de développement tous azimuts. Dans cette même optique, la Constitution révisée en 2016 ouvre la voie à la consécration de nouveaux acquis en termes de consolidation de l’édifice institutionnel et du renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit.

Karim Aoudia