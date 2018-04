TAJ : Installation du conseil national des P/APC et des APW

Valoriser le rôle et les missions des élus locaux, mieux les encadrer et les accompagner pour donner un nouveau souffle au développement local, tels sont les objectifs que s’assigne le parti Tajamou’e Amal Jazaïr (TAJ), à travers l’installation, hier à Alger, du Conseil national des P/APC et des membres des APW. «L’élu mérite plus d’égards. Il constitue sans aucun doute le maillon essentiel de la chaîne du développement local. Il est la vitrine des collectivités locales. Au sein du parti, on aspire à faire de notre maire, un modèle, un exemple et une compétence avérée, un élu qui respecte ses engagements vis-à-vis des populations», a indiqué, à l’occasion, M. Amar Ghoul, président du parti. «La force d’une nation prend source d’abord au niveau local, et l’État se consolide et s’immunise contre tous les maux, à travers une bonne immunité des élus» a-t-il poursuivi. «Il faut donner au rôle de l’élu local, la place qui lui sied. Il faut lui donner l’immunité pour pouvoir assumer convenablement ses missions, sans pressions, mais tout en respectant les lois de la République», a-t-il plaidé, appelant et l’Administration et l’élu à être «complémentaires» et à «coopérer» ensemble pour le bien du pays. Évoquant le code communal et de wilaya, le chef de TAJ invite «ses» élus à présenter des propositions en vue «d’enrichir» le texte en question, avant son adoption par le Parlement. Idem pour la loi électorale sur laquelle il estime que les élus doivent s’impliquer pour s’adapter avec les mutations qui s’opèrent dans notre société. «Il s’agit de concrétiser la démocratie participative et l’acte de voter. C’est de cette manière qu’on peut sensibiliser et mobiliser les citoyens sur l’importance de participer à la politique en Algérie», a-t-il expliqué. M. Ghoul assure, à ce propos, que sa formation ne souhaite pas qu’il y ait un chevauchement dans les prérogatives ou de conflit avec l’administration en ce qui concerne les missions des élus locaux, et espère que le nouveau code communal donnera plus de «clarté» entre les missions de l’élu et celle de l’Administration. «Que chaque partie respecte ses prérogatives et ses missions. L’impasse ne rend service à personne, encore moins au pays», a-t-il poursuivi. Mettant à profit sa sortie, le président de TAJ a appelé les acteurs politiques à «unifier» leurs rangs et à «rapprocher» leurs divergences pour «relever» les multiples défis auxquels est confrontée l’Algérie. «Nous traversons une étape difficile, cruciale même.

Ceci nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Il est vital de mettre les intérêts de l’Algérie au-dessus de toute autre considération», a-t-il prôné, avant d’annoncer les priorités de son parti dans les mois à venir. «Bien évidemment, il y a la présidentielle de 2019, dans laquelle TAJ compte s impliquer avec force. Mais, auparavant, nous comptons parachever l’édification du parti, quelle soit sur le plan structurelle ou intellectuelle, et préparer activement le prochain congrès», a t-il conclu.

S. A. M.