Scouts Musulmans Algériens : Hommage à Mohamed Réda Bestandji

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont organisé, hier au siège de la wilaya d’Alger, une cérémonie, à l’occasion du 40e jour du décès du moudjahid Mohamed Réda Bestandji, en présence de la famille du défunt et de ses compagnons.

À cette occasion, le commandant général des SMA, Mohamed Boualleg, a indiqué que «les scouts tiennent toujours les promesses de nos prédécesseurs, et nous préservons l’école qui a été fondée par des leaders, comme Mohamed Bouras et Mohamed Reda Bestandji, l’un des doyens des SMA», précisant que l’Algérie a perdu un «symbole national et un de ses vaillants enfants». Après avoir rappelé que le moudjahid Réda Bestandji est décédé à l’âge de 88 ans, M. Boualleg a qualifié le défunt d’encyclopédie mobile, grâce à son savoir culturel et historique. Il rappelle que «le défunt maîtrisait en détail l’histoire de l’Algérie et celle des différentes civilisations connues par le pays». M. Boualleg a rappelé aussi que M. Bestandji était à la tête des SMA de 1970 à 1975, dans une période difficile après le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962 et les sacrifices consentis par l’Algérie. Après la projection d’un documentaire sur le parcours du défunt durant la lutte contre le colonialisme et sa participation au processus d’édification du pays en occupant plusieurs fonctions nationales et au sein des SMA, des témoignages ont été présentés par des compagnons du défunt.

Hichem Hamza