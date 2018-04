Emploi à Jijel : Placement de plus 2.790 demandeurs en trois mois

Au total, 2.793 demandeurs d’emploi ont été placés dans la wilaya de Jijel entre janvier et mars 2018, a indiqué, hier, le directeur local de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Noureddine Kicha.

Sur le nombre de placements effectués par l’Agence durant le premier trimestre de l’année en cours, pas moins de 2.340 demandeurs d’emploi ont été insérés dans le cadre du système dit «classique», soit 1.453 au sein du secteur privé, 416 au sein du secteur public, tandis que les 471 demandeurs d’emploi restants ont été placés dans des entreprises étrangères, a précisé le même responsable.

Au cours de cette même période, 273 emplois ont été créés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et 290 autres dans le cadre des contrats de travail aidé(CTA), a expliqué M. Kicha.

Le directeur local de l’ANEM a révélé qu’en vertu de la convention tripartite signée entre l’entreprise algérian-qatar Steel (AQS) et l’agence de wilaya de l’emploi et l’université de Jijel, 432 étudiants de l’université Mohamed-Seddik Benyahia seront recrutés «prochainement» par le complexe sidérurgique de Bellara.

Le deuxième volet de cette convention stipule le placement de 193 autres universitaires, dont des techniciens supérieurs et des diplômés d’études approfondies (DEA), dans des spécialités liées à l’exploitation du complexe, a-t-il ajouté.

Le directeur de l’ANEM a expliqué que cette convention a pour double objectif de réduire le chômage et de stimuler le marché de l’emploi dans la wilaya, révélant en outre que son agence a placé 930 travailleurs, tous corps de métiers confondus, dans le chantier de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djen Djen à la ville d’El Eulma depuis le lancement des travaux en 2015.

Il est à noter que 29 812 demandeurs d’emploi sont inscrits auprès de l’ANEM de Jijel, selon les données de l’ANEM locale.