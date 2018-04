Pétrole : Le prix du panier de l'Opep à plus de 65 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi jeudi à 65,18 dollars le baril, contre 64,48 la veille, a indiqué cette Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Jeudi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a terminé à 68,41 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 39 cents par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai a pris 28 cents à 63,65 dollars. Selon des analystes, les cours de l'or noir ont été soutenus en cours de séance par la décision de l'Arabie saoudite d'augmenter ses prix pour le marché asiatique, sans toucher aux autres régions. D'autre part, un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), publié mercredi a montré que les Etats-Unis avaient extrait 10,46 millions de barils par jour, un record. Ce rapport a fait état d'un très fort recul des stocks globaux de brut de 4,6 millions de barils, lors de la semaine achevée le 30 mars. Les marchés ont par ailleurs réagi aux données de presse sur la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), selon d'autres analystes. «La production de l'Opep aurait reculé de 90.000 barils par jour en mars par rapport au mois précédent», selon un analyste. A noter que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont respecté leur accord de limitation de la production à un niveau record. Selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep ( JMMC), les pays participant à l'accord ont atteint un nouveau record de respect des objectifs de limitation de la production, qui a atteint un niveau de 138%, selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep (JMMC). Pour rappel, les pays producteurs de l'Opep, associés à dix autres producteurs non membres de l'Opep dont la Russie, s'étaient pour leur part mis d'accord fin 2016 pour limiter leur production afin de contenir la chute des cours. Dans son dernier rapport, l'Opep a revu en hausse de 0,28 million de barils par jour (mbj) son estimation de la production non-Opep cette année : elle devrait atteindre 59,53 mbj, soit une croissance de 1,66 mbj sur un an. Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a fini la semaine à 67,11 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,22 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai a cédé 1,48 dollar à 62,06 dollars.