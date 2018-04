Symposium de motivation des investissements : Développer l’économie des services

M. Abderrahmane Benkhalfa, expert financier a insisté, hier, sur la nécessité de passer dans le contexte actuel à l’étape du développement de l’économie des services. S’exprimant, à l’occasion de la tenue du symposium de motivation des investissements en Algérie, il a souligné le fait que notre pays a été depuis longtemps une terre d’investissement, de réalisation physique gigantesque de développement des utilités et des infrastructures, nous sommes maintenant dans le besoin de développer l’économie des services et à investir davantage dans l’image et la confiance. Il a précisé dans ce sens qu’«on doit gagner tout d’abord la confiance interne pour gagner ensuite celle de l’extérieur». L’expert n’a pas manqué également d’insister sur la nécessité d’aller vers l’internationalisation de l’économie. Il a expliqué que l’ouverture vers l’international se fera, notamment à travers l’extension des entreprises et le renforcement de partenariat avec les entreprises étrangers. En réponse, à une question sur la diaspora algériennes, il a indiqué qu’«il faut les mobiliser moralement et dans la confiance». «La diaspora, a-t-il dit constitue, la pierre angulaire, de développement de notre image du business à l’étranger». L’ancien ministre des Finances a par ailleurs, fait savoir que «les premiers consommateurs de nos produits à l’étranger seront, sans nul doute, nos émigrés», qui sont précise-t-il «le vecteur essentiel de la croissance de notre business». Il y a lieu de noter que lors de sa brève présentation l’expert a fait une comparaison entre l’Algérie et certain pays du golfe en termes de la production intérieure brut (PIB), estimant que l’Algérie est plus développée surtout que durant cette année de 2018 le taux de croissance du PIB devrait s’établir à 4.5% par la relance de la demande publique. Rappelant, à ce titre, que la croissance du PIB global de l`Algérie a été de 1,4% au troisième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de l’année 2016. Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 3,1% au cours du troisième trimestre de l’année 2017 par rapport à la même période de 2016. Selon l’ONS, le taux de croissance a été tiré essentiellement par les secteurs d’activités industriels, agricoles et du Bâtiment et travaux publics et hydraulique (BTPH). Ainsi, le taux de croissance a été de 5,9% pour les secteurs d’activités industriels, de 3,2% pour l'agriculture et de 3,9% pour le BTPH.

Makhlouf Ait Ziane