11e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien : Intérêt pour le secteur privé

Cette 11e réunion du Conseil d'affaires algéro-saoudien, prévue, du 16 au 18 avril courant, à Ryad, (Arabie saoudite) se tiendra en marge de la 13e Commission mixte algéro-saoudienne.

Il s’agira pour les entreprises des deux pays, de faire un point de situation sur l'évolution des dossiers de partenariat sur la base des accords signés, entre des entreprises privées des deux pays, dans différents domaines, lors de la 10e session du Conseil et de projeter de nouvelles actions à l'effet de renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. En application des recommandations issues des travaux de la 12e session de la Commission mixte algéro-saoudienne, qui s’est déroulée, en février 2017 à Alger, une délégation des membres du Conseil d'affaires algéro-saoudien conduite par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, se déplacera dans la capitale saoudienne pour prendre part aux travaux de ce conclave. Une opportunité pour rappeler cette volonté, des hautes autorités des deux pays, de consolider l’action commune dans leurs orientations visant le renforcement de la coopération bilatérale et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Le constat dégagé lors de 12e session de la Commission mixte algéro-saoudienne, confirme, en fait, la faiblesse du niveau de la coopération économique, entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Le président du Conseil d’affaires, pour la partie saoudienne, Raed al Mazroue, avait indiqué, dans ce sens, que le volume des investissements ne dépassait pas 2 millions de dollars, et cela même si d’importants atouts existent entre les deux pays dans différents domaines. Tout en exprimant la disposition des investisseurs de son pays à venir en Algérie, le représentant saoudien invitera les investisseurs algériens à investir en Arabie saoudite et à participer, grâce à leur expérience, dans la diversification de l'économie saoudienne décidée dans le sillage de la crise pétrolière. Le côté algérien, au sein du Conseil, M. Azzedine Adoul avait, pour sa part, plaidé en faveur de partenariats et des investissements «réels et efficaces» en Algérie, notamment dans l'industrie manufacturière, le tourisme et les services bancaires. Sur un autre plan, le volume des échanges commerciaux, entre l'Algérie et l'Arabie saoudite demeurent également très faibles. Aussi, l'Algérie et l'Arabie Saoudite affichent l’ambition d’augmenter le volume de leurs échanges et celui des investissements à près de 15 milliards de dollars au cours des dix prochaines années avec une volonté de d’améliorer le climat des affaires, de part et d’autre, et un intérêt particulier pour le rôle du secteur privé. Une démarche retenue dans sa vision de l’Arabie saoudite pour 2020-2030, avait souligné Raed al Mazroue. Des orientations qui devront guider l’agenda de la 11e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien et qui devra dégager «d'importantes opportunités de partenariat», selon ce même responsable . D. Akila