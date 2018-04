Décés du représentant du Front Polisario à l'ONU : Arrivée à Alger de la dépouille mortelle

La dépouille mortelle du représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, le militant Boukhari Ahmed, décédé mardi dernier des suites d'une longue maladie, est arrivée hier après-midi à Alger, en vue de son transfert au camp des réfugiés de la wilaya de Smara. La cérémonie d'accueil de la dépouille mortelle s'est déroulée, au salon d'honneur de l'Aéroport international Houari Boumediene, en présence d'une délégation, présidée par l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (à Alger, Abdelkader Taleb Omar, de Sahraouis et de personnalités algériennes de la société civile, de partisans de la cause sahraouie et de proches et compagnons du défunt. Après la récitation de la Fatiha à la mémoire du défunt dans un climat de recueillement et d'émotion, les qualités du diplomate sahraoui ont été mises en avant de même que son parcours militant et ses efforts, en faveur de la cause sahraouie juste. La dépouille mortelle du regretté est arrivée à l'aéroport Houari Boumediene à bord d'un avion d'Air Algérie en provenance de Madrid. Elle sera par la suite transférée aux camps des réfugiés sahraouis. Le défunt sera inhumé aujourd’hui au cimetière du camps de Smara. Dans une allocution, l'ambassadeur sahraoui a souligné que le deuil de 7 jours décrété par l'Etat sahraoui, suite au décès du représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Boukhari Ahmed, «se veut une reconnaissance de sa stature d'homme politique et de son apport à la cause sahraouie», ajoutant que le défunt, qui s'est distingué par ses compétences sur les plans juridique, politique et diplomatique, a poursuivi la lutte au sein des fora internationaux, notamment à l'ONU.

Il a animé également des conférences dans les universités et écrit des mémoires, laissant derrière lui un legs juridique et politique inestimable pour les générations futures, ajoute l'ambassadeur sahraoui. «Alors que nous accueillons aujourd'hui la dépouille du défunt qui sera transféré au camps des réfugiés où il sera inhumé, nous présentons nos remerciement et exprimons notre reconnaissance à l'Etat algérien, peuple et gouvernement, notamment le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le soutien permanent au peuple sahraoui et sa cause juste», a poursuivi M. Taleb Omar. Pour sa part, l'un des frères du défunt diplomate a exprimé sa profonde affliction, saluant la réaction du peuple sahraoui qui «a montré que c'est un grand et valeureux peuple par ses martyrs, ainsi que la position du peuple algérien qui reflète la grandeur de l'Algérie et de ses positions».

Pour sa part, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Said Ayachi a indiqué que la direction politique sahraouie a perdu l'un de ses piliers, ajoutant que «feu Boukhari est un exemple à suivre en terme de courage et d'expérience politique». Il a ajouté dans ce sens que le défunt a porté à l'ONU et au monde entier le message du peuple sahraoui qui aspire à la liberté, à la dignité, à l'indépendance et à l'autodétermination». «Par sa mort, le peuple sahraoui aura perdu l'un de ses hommes qui ont sacrifié leur vie pour la cause nationale», a indiqué la présidence sahraouie dans un communiqué. Connu pour ses compétences diplomatique et juridique, notamment, au niveau des Nations Unies, «le défunt a accompli sa mission avec patience et persévérance jusqu'au dernier souffle», a-t-elle souligné. La Présidence sahraouie a décrété un deuil national de sept jours à la mémoire du défunt.